Femeie la 51 de ani: Nicole Kidman, de nerecunoscut într-o imagine provocatoare

Vedeta arată de parcă ar avea 25 de ani într-o imagine publicată de Vanity Fair în care e de nerecunoscut.

Cu un look complet schimbat, Nicole Kidman e departe mult de aspectul ei obișnuit, dar și de vârsta sa incredibilă. Deși acesta-i adevărul, nu-ți vine să crezi că actrița australiană are 51 de ani, iar fotografia publicată de Vanity Fair schimbă și mai mult această percepție. În bine, desigur.



Kidman a pozat cu părul tuns scurt, îmbrăcată în pantaloni negri din piele tăiați deasupra gleznei și într-o jachetă de aceeași culoare semnată de Paco Rabanne, deschisă strategic pentru a lăsa parțial la vedere bustul. Ea și-a completat ținuta cu pantofi negri cu lac.



Actrița a pozat într-o manieră mai convențională pentru coperta ediției din luna mai a revistei - într-o rochie Prada neagră cu inserții albastre și cu un decolteu amplu, notează Daily Mail.



În interviul acordat acestei publicații, Nicole Kidman a vorbit despre fiicele sale, Sunday (10 ani) și Faith (8 ani), și a explicat de ce a interzis folosirea rețelelor de socializare. "Nu au telefoane și nu le las pe Instagram. Încerc să păstrez niște limite", a spus ea, adăugând că fetele sale au început să fie atrase de actorie.



Vedeta din "Big Little Lies" a vorbit și despre cei doi copii adoptați, într-una dintre puține referiri pe această temă. Ea a spus că Isabella (Bella), în vârstă de 26 de ani, trăiește la Londra, iar Connor (24 de ani) stă la Miami. "Bella trăiește lângă Londra", a spus Kidman, adăugând că este căsătorită și a lansat recent o linie de tricouri, denumită BXC, un acronim pentru Bella Kidman Cruise.



Întrebată despre legătura fiicei sale adoptive cu Anglia, actrița a răspuns: "Știți, ea se simte mai mult englezoaică.



În martie, Daily Mail a scris că Tom Cruise i-a interzis fostei sale soții, Nicole Kidman, să participe la nunta fiului lor adoptiv, Connor Cruise. Surse apropiate familiei susţin că tânărul în vârstă de 24 ani "îl admiră pe tatăl său atât de mult" încât nu îndrăzneşte niciodată să nu i se supună. Apropiaţii lui Tom Cruise susţin că acesta "îşi adoră" viitoarea noră şi e fericit că fiul său se va căsători cu o adeptă a cultului. Fost DJ, actualmente atras de pescuitul în ape adânci, Connor nu iese din cuvântul tatălui său, care se ocupă de tot în privința nunții sale.

În cartea ei, "Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology", Leah Remini scrie că Nicole Kidman a fost trecută pe lista neagră și catalogată drept "o persoană nocivă" de către Biserica Scientologică., a scris Remini. Autoarea susține, totodată, că starul i-a întors spatele fostei soții cu mulți ani în urmă.