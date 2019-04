Totul se plătește: Cum s-a răzbunat soția lui Ozzy Osbourne când o bonă frumoasă l-a atras în pat

Infidelitatea le-a pus de multe ori mariajul la încercare. Sharon Osbourne a povestit ce i-a făcut unei bone atrăgătoare pe care a prins-o în pat cu soțul ei.

"Turbulențele" care le-au zdruncinat serios căsnicia sunt de notorietate, în special cele create de infidelitate punându-le la încercare legătura. Din fericire, Sharon și Ozzy Osbourne au rămas împreună și au trecut peste toate, dar chiar și acum, după atâția ani, încă apar detalii picante din trecutul lor agitat.



Soția rockerului a dezvăluit că s-a răzbunat pe o bonă care l-a atras în pat pe soțul ei. Într-un interviu pentru The Mirror, Sharon Osbourne a povestit ce i-a făcut angajatei când a descoperit-o cu Ozzy, în timpul unei petreceri în care au băut cu toții de nu mai știau de ei.



Fosta membră a juriului emisiunii "X Factor" a subliniat că nu era supărată pe Ozzy, care i-a fost infidel în trecut, ci pentru că el era prea beat ca să-și dea seama ce se întâmpla. Așa că furia ei s-a îndreptat spre bona care a profitat de momentul prielnic pentru a-și trece "în palmares" o aventură cu starul rock.



Întrebată dacă e bine să angajezi o bonă care arată bine, Sharon Osbourne a spus: "Am găsit-o pe una cu soțul meu și spre norocul lui, s-a făcut pulbere la o petrecere de Halloween, iar ea era călare pe el. Vă spun ce s-a întâmplat, am scos-o din dormitor și am îmbătat-o. A căzut lată în dormitorul ei și atunci am turnat peste ea mâncare pentru câini. Am turnat și cafea instant, fulgi de porumb și melasă, tot. Era acoperită."



Sheron a povestit că angajata a renunțat la slujbă când s-a trezit și s-a văzut în halul în care ajunsese.

Din ziua aceea n-a mai lucrat niciodată pentru familia Osbourne.Sharon Osbourne a vorbit și în trecut despre infidelitatea lui Ozzy. Într-un interviu pentru The Telegraph, ea a spus:, a spus ea.În toamna anului trecut, soția celebrului rocker a dezvăluit că l-a drogat ca să-i afle aventurile. Într-un interviu pentru The Sun, fostul manager al trupei Smashing Pumpkins a dezvăluit cum l-a ameţit pe simbolul trupei Black Sabbath cu pastile pentru somn pentru a descoperi aventurile lui cu stilista Michelle Pugh în 2016., a mărturisit Sharon Osbourne., a mai spus ea. Osbourne a continuat: