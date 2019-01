E normal așa ceva? Gwyneth Paltrow a fost în luna de miere cu fostul soț și iubita lui

Vedeta a avut o lună de miere „modernă“: ea s-a cazat la un hotel de lux din Maldive cu noul soț, Brad Falchuk, dar și cu fostul, Chris Martin, și iubita lui, Dakota Johnson.

Gwyneth Paltrow și noul ei soț, Brad Falchuk, și-au petrecut luna de miere într-unul dintre cele mai frumoase locuri din lume, dar au făcut-o așa cum nimeni nu s-ar fi așteptat: de Crăciun au mers în Maldive alături de copiii ei și de fostul soț, Chris Martin, și de iubita acestuia, actrița Dakota Johnson.



"A fost o lună de miere foarte modernă", a spus Gwyneth miercuri, în emisiunea "Live With Kelly and Ryan". "Tocmai am fost în luna de miere în Maldive, am fost ditamai familia și a ținut de la Crăciun până acum. Adică noul meu soț, copiii mei, fostul soț, prietenii noștri de familie cei mai buni", a continuat ea.



Actrița transformată în lifestyle guru a spus că nu a fost o vacanță ciudată, deși a avut o companie atât de numeroasă. "O, am avut multe de vorbit și mulți copii. A fost minunat. Am avut niște zile tare frumoase", a spus ea.



Actriţa în vârstă de 46 de ani şi producătorul de televiziune Brad Falchuk s-au căsătorit la sfârșitul lunii septembrie, după o relație de peste trei ani, în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Hamptons. Nunta a avut loc pe proprietatea unui prieten comun al celor doi, iar la ceremonie au fost prezente mai multe vedete, printre care Cameron Diaz, Benji Madden, Robert Downey Jr., Jerry Seinfeld şi Steven Spielberg.

Cei doi au plecat apoi într-un turneu prin cele mai romantice locuri din Europa, iar pentru etapa tropicală a lunii de miere actrița a dorit să îi aibă alături pe copii și pe fostul soț.Gwyneth Paltrow își promovează în prezent noua carte de rețete, "The Clean Plate", iar miercuri dimineață a fost prezentă și în emisiunea "Good Morning America", unde a fost întrebată despre mariajul cu Brad., a spus ea.În martie 2014, Chris Martin și Gwyneth Paltrow luau prin surprindere pe toată lumea, anunțând că se despart, după o căsnicie de zece ani. De atunci, cei doi au păstrat o relație apropiată, dar au continuat demersurile pentru oficializarea separării şi au depus actele de divorţ în aprilie 2015.Divorţul lor a fost pronunțat în mai 2016.Vedeta a rămas în relații bune cu Chris Martin, iar solistul trupei Coldplay este prieten cu Brad Falchuk. De altfel, actrița și fostul ei soț au petrecut împreună și Ziua Recunoștinței, alături de copiii lor, Apple, în vârstă de 14 ani, și Moses, în vârstă de 12 ani., a explicat ea.