Cristiano Ronaldo, încolțit de o nouă acuzaţie de viol: „Toată viaţa lui este o minciună. E un psihopat nenorocit!“

Avocații starului portughez sunt în alertă după ce o fostă iubită a acestuia îl acuză de viol și susține că are dovezi.

Echipa de avocați care îl reprezintă pe Cristiano Ronaldo a fost alertată după ce fosta lui iubită, modelul englez în vârstă de 33 de ani Jasmine Lennard, a ieșit la rampă pe o rețea de socializare, acuzându-l de viol și anunțând că deține dovezi devastatoare.



Participantă la emisiunea "Big Brother" din Marea Britanie, Jasmine susține că s-a întâlnit cu Ronaldo în 2008, cu un an înainte de noaptea în care fosta profesoară Kathryn Mayorga susține că a fost violată într-o cameră de hotel din Las Vegas, în iunie 2009. Ronaldo a negat toate acuzațiile.



Într-un mesaj postat pe Twitter, Jasmine l-a numit "psihopat" pe Ronaldo şi a menționat că s-a gândit mult dacă trebuie să o ajute pe Kathryn Moyorga în procesul ei cu fotbalistul portughez. "Cine naibii crezi că eşti Cristiano? Am primit ameninţări la adresa mea şi la adresa familiei mele. Am fost informată că eu şi copilul meu suntem urmăriţi de nişte detectivi angajaţi de el. Este suficient!", a scris ea, furioasă.



Jasmine a precizat că deține înregistrări care îl vor distruge pe starul lui Juventus Torino. "Nimeni nu ar crede lucrurile pe care le voi dezvălui dacă n-aș avea dovezi, dar, din fericire - fiindcă sunt fată deșteaptă - am o grămadă. Începe meciul", a continuat aceasta, anunțând că va arăta adevărata față și caracterul lui Ronaldo: "Am dovezi care arată că are probleme serioase cu capul.



"După ce m-am gândit mult, vreau să mă adresez lui Kathryn Mayorga şi echipei sale de jurişti pentru a-i sprijini acuzaţia de viol împotriva lui Ronaldo. Nu mai vreau să trăiesc în minciună. Am de gând să fac totul pentru a o ajuta. Am mesaje şi înregistrări care sunt de nepreţuit pentru Kathryn şi pentru echipa sa. Voi dezvălui adevărata faţă a lui Ronaldo", a mai scris Jasmine.



Jasmine Lennard susține, totodată, că în ultimul an și jumătate a ținut legătura cu fotbalistul, care are în prezent o relație cu Georgina Rodriguez.

Potrivit TMZ, Ronaldo neagă vehement acuzațiile și și-a pus avocații să răspundă la aceste acuzații.

Fosta iubită a lui Ronaldo și-a șters însă joi contul de Twitter, după ce a susținut că acesta a amenințat-o că îi va trimite tatălui ei fotografii în care ea apare dezbrăcată. Ea apucase să posteze înregistrări audio neverificate în care susține că se poate auzi cum Ronaldo face remarci jignitoare la adresa unor femei, bărbați gay și a vedetei pop britanice Tulisa, dar nu este clar a cui este vocea respectivă, relatează Daily Mail.