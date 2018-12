Dezvăluirile lui Elton John despre ultimele luni din viața lui Freddie Mercury: Cadoul de Crăciun pe care i l-a pregătit înainte de a muri

Într-un pasaj nepublicat din cartea sa, Elton John a evocat ultimele luni din viața liderului trupei Queen și primul Crăciun fără el.

Elton John a fost marcat mult timp de dispariția lui Freddie Mercury. Când a aflat că acesta avea SIDA, a fost devastat. În pofida aurei sale extravagante, Freddie era foarte discret în privința vieții personale și a anunțat public că avea virusul HIV abia cu o zi înainte de a se stinge din viață, pe 24 noiembrie 1991. Vestea l-a șocat și l-a mâhnit pentru totdeauna pe bunul său prieten, Elton John.Într-un pasaj nepublicat din cartea sa din 2003, "Love is the Cure: On Life, Loss and the End of Aids", starul în vârstă de 71 de ani a evocat acest moment dificil:, a scris Elton John.Starul a povestit că a fost insuportabil să-l vadă pe Freddie suferind și degradându-se în ultimii lui ani de viață, când corpul îi era acoperit de rănile provocate de boala de care suferea, sarcomul Kaposi. Elton John și-a descris prietenul ca "o lumină în lume", mărturisind că i-a frânt inima să vadă cum SIDA îi distrugea corpul, slăbindu-l atât de mult încât nu mai putea să stea în picioare.Deși în acele zile Freedie ar fi trebuit să aibă grijă de sănătatea lui, el continua să le ducă grija celor din jurul lui și chiar a continuat să înregistreze pentru albumul "Made In Heaven", pe care Queen l-a lansat după moartea sa, povestește Elton John în cartea lui.La câteva săptămâni după deces, când Elton încerca să se împace cu dispariția lui, a primit un ultim dar de la prietenul său.Un amic a bătut la ușa lui Elton John și i-a dat un cadou, împăturit doar într-o față de pernă, iar când l-a desfăcut, a găsit înăuntru o pictură de Henry Scott Tuke, unul dintre artiștii săi preferați. Înăuntru a găsit și un scurt mesaj, relatează Indy De-a lungul prieteniei lor, Freddie și Elton își puseseră porecle pe care le foloseau între ei - Elton era Sharon, iar Freddie era Melina., i-a scris Mercury.Elton John a fost copleșit atunci de gestul lui Freddie de a-și petrece puținul timp rămas din viață căutând un cadou potrivit pentru el.Deși a fost un moment trist, Elton s-a simțit privilegiat să aibă un astfel de prieten, iar acesta va fi modul în care și-l va aminti mereu - un om care a trăit ultimele zile căutând un dar pentru el.Foto: Hepta