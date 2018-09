Cea mai frumoasă răzbunare: Kylie Minogue, strălucitoare după ce fostul iubit s-a căsătorit

Vedeta în vârstă de 50 de ani a schimbat patru rochii în care arăta superb la un concert susținut a doua zi după ce Joshua Sasse s-a căsătorit.

Fostul logodnic al cântăreței australiene, Joshua Sasse, a avut cununia civilă vineri, dar asta n-a împiedicat-o să strălucească sâmbătă seară, pe scena sălii Bournemouth International Centre. Într-un concert de zile mari în care a schimbat patru rochii, Kylie Minoue a oferit un spectacol superb, notează cotidianul britanic Daily Mail.



Solista a trecut de la o rochie asimetrică fuchsia din șifon la o ținută casual - un maieu negru cu o fustă din flanel cu carouri roșii. Kylie a mai optat pentru o rochie verde smarald presărată cu diamante la care a asortat cizme gri cu toc, înalte peste genunchi, o ținută foarte sexy în care părea că are cel mult 30 de ani, încheind concertul într-o cămașă albă cu cravată neagră și pantaloni largi.



Concertul a inclus și piese de pe cel mai recent album al artistei, "Golden" lansat în luna aprilie, la care a început să lucreze în perioada în care şi-a anulat logodna cu actorul britanic Joshua Sasse, în februarie 2017. "Nu compun din perspectiva suferinţei. Am avut puţin inima frântă, nu mă simţeam foarte puternică la un moment dat, cu toţii traversăm astfel de momente, ştim cum se simte. , declara vedeta la lansarea materialului. "Este o perspectivă raţională, din inimă, cu umor, despre cum mă simt acum... Sper că se poate vedea din album că nu am resentimente, nu mă agăţ de nimic", a adăugat Kylie atunci.



Vedeta a concertat la o zi după ce fostul ei logodnic, Joshua Sasse, s-a căsătorit cu Louisa Ainsworth. Acesta și-a unit destinele iubita lui la oficiul de căsătorii din Byron Bay.



Îmbrăcată într-o rochie albă brodată, cu mâneci și șase volane, Louisa ținea în mâna stângă un buchet de flori de aceeași culoare, în timp ce actorul în vârstă de 30 de ani a purtat un costum alb cu o cămașă de culoarea denimului lăsată peste curea.

După cununia civilă organizată într-un cadru intim, cei doi proaspăt căsătoriți, amândoi îmbrăcați în alb, s-au sărutat în timp ce se țineau de mână.A fost un moment frumos pentru Joshua care a ajuns de două ori în pragul însurătorii fără să facă pasul decisiv - cu Kylie Minogue, cu care a avut o relație de doi ani, dar și cu fosta logodnică, Harriet Collings.