Ce nu se vede în fiecare zi: Cum arată Jennifer Lopez într-un selfie fără machiaj

Vedeta în vârstă de 49 de ani a postat pe Instagram un selfie în care a renunțat la machiaj. Diferența de aspect este clară.

Nu se întâmplă să facă asta prea des, așa că merită să o vedem cum se prezintă acum: Jennifer Lopez și-a făcut un selfie în care a renunțat la machiaj, dezvăluindu-și look-ul natural. Chiar și fără strălucirea cu care ne-a obișnuit, cântăreața arată grozav și nu pare deloc că se află la un pas de 50 de ani.



Vedeta a publicat imaginea pe contul său de Instagram. Cu un coc nearanjat, făcut repede, L.Lo s-a pozat în curtea casei sale. Ea a publicat lângă selfie hashtag-urile #nofilterFriday #nomakeupday și #lovemeasIam.



Lopez postează de regulă pe rețeaua de socializare imagini și înregistrări video din sala de fitness, unde lucrează din greu pentru a se menține în formă. Ea a declarat pentru ediția din decembrie a revistei InStyle că muncește foarte mult ca să arate bine, împărtășind câteva dintre trucurile sale de frumusețe - nu consumă cafeină, evită alcoolul și se asigură că doarme suficient.



J.Lo a mai vorbit și într-un interviu din luna mai anul trecut, publicat de aceeași revistă, despre faptul că are un corp cu forme proeminente. Ea a mărturisit că a avut dintotdeauna tendinţa de a aduna câteva kilograme în plus, dar cu timpul, formele sale au devenit apreciate chiar dacă au depăşit standardele din industria muzicală. La început, însă, n-a fost deloc uşor, fiindcă i s-a recomandat să slăbească, dar a refuzat să ia în seamă criticile. "Nu m-a deranjat deloc. Dar am primit o grămadă de reproşuri de la cei din industrie. Îmi spuneau <<ar trebui să dai jos câteva kilograme>> sau <<Trebuie să faci asta sau aialaltă>>. Până la urmă, am ajuns în punctul în care am zis <<Asta sunt eu. Aşa arăt>> ", a spus ea. "Toţi cei cu care am copilărit arătau aşa şi toţi erau frumoşi pentru mine. Nu vedeam nimic greşit în asta. Şi tot nu văd!", a continuat artista.



Lopez a mai spus că sprijinul mamei şi al bunicii sale a fost fundamental pentru ca ea să-şi păstreze încrederea în imaginea sa şi că în familia sa o femeie frumoasă era o femeie cu forme voluptoase: "Tata adora corpul mamei mele - toţi bărbaţii din familia noastră iubeau corpurile femeilor.



Vedeta speră să-i transmită acest mod de a fi şi fiicei sale în vârstă de 10 ani, Emme Muñiz: "Cel mai important lucru pe care vreau să îl înveţe este să se iubească şi să se respecte în primul rând pe ea şi să se asigure că obţine respectul celorlalţi. Reţelele de socializare sunt amuzante, dar la sfârşitul zilei trăieşti tot într-o lume reală, unde ai un grup de prieteni şi familia. Încerc să o ajut să se concentreze pe lucrurile care contează: să fie un om bun, o prietenă bună, o fiică bună, să fie fericită şi să facă ceea ce iubeşte."



Dacă acum îndrăznește să-și arate adevăratul chip, Jennifer Lopez nu a fost întotdeauna atât de sigură pe aspectul său. La începutul acestei luni, ea a mărturisit, într-un interviu pentru revista Harper's Bazaar că, deși are 30 de ani de când activează în industria divertismentului, s-a regăsit abia recent în ceea ce face.

Ea a povestit că este mulțumită de ceea ce a reușit până acum, dar nu i-a fost ușor să ajungă aici, mai ales că s-a lovit de multe stereotipuri., a spus ea., a continuat vedeta.", a mărturisit Jennifer.