Aaron Carter sare în apărarea lui Michael Jackson: Starul de la Backstreet Boys vrea să-l bată pe unul dintre acuzatori

Cântărețul în vârstă de 31 de ani contestă afirmațiile celor doi tineri care îl acuză pe Michael Jackson de pedofilie.

Aaron Carter e în tabăra lui Michael Jackson. Într-un moment sensibil, în care acuzațiile de pedofilie la adresa megastarului s-au înmulțit, provocând multiple reacții, de la consternare până la interzicerea difuzării pieselor la unele posturi de radio, fostul membru al trupei Backstreet Boys îi ia apărarea celui care i-a fost idol și prieten.



Cântărețul a declarat pentru TMZ că e supărat pe Wade Robson și James Safechuck, cei doi tineri care l-au acuzat de abuzuri sexuale pe Michael, în documentarul "Leaving Neverland", și a spus că totul este o farsă. Carter a afirmat în termeni foarte duri că, după părerea lui, Robson și Safechuck sunt motivați financiar să-l atace pe Michael Jackson la zece ani de la moartea lui. "Ai crescut, iar când Michael Jackson trăia, îl pupai în fund, ai fost acolo să depui mărturie sub jurământ pentru el, iar după ce a murit, te decizi că a venit momentul să faci dezvăluiri? Nu, ceea ce faci este să calci în picioare mormântul unei embleme, al unei legende - asta faci, îi calci mormântul în picioare", a declarat Aaron Carter.



Cântărețul a mai spus că momentul ales de Robson și Safechuck pentru a vorbi despre Michael ar fi trebuit să vină în 2005, la procesul intentat artistului pentru acuzațiile de molestare. "De ce nu atunci când el trăia? De ce n-au făcut-o când el era acuzat de molestare. De ce nu l-au prezentat atunci ca pe un criminal?".



Carter a vorbit și despre amintirile lui cu Jackson: "Îmi amintesc că am petrecut cele mai bune momente din viața mea cu Michael, aveam 15 ani. Stăteam toată ziua cu el, am fost în casa lui, am stat în dormitorul lui... mi-e greu să înțeleg toată treaba asta - cum să înțeleg, când toată experiența mea personală cu el a fost frumoasă."



Membrul trupei Backstreet Boys a mai spus că Michael i-a dat sfaturi despre carieră și au colaborat împreună. Carter s-a referit și la postarea de pe un cont de Twitter care aparent îi aparținea lui Robson, postare în care se scria că el cunoștea abuzurile dar a tăcut. "Încearcă să-mi târască numele în rahatul ăsta. Eu nu sunt genul. Ai noroc că am prea mult de pierdut, că altfel te loveam în față - aș fi făcut-o. , l-a amenințat el pe Robson.



Avocatul lui Robson a declarat ulterior pentru TMZ că acesta nu are nicio legătură cu mesajul publicat pe un cont fals și că clientul său a fost victima unei campanii de postări frauduloase înaintea difuzării filmului "Leaving Neverland".



În 2014, Carter a declarat pentru People că el și Michael Jackson erau prieteni din 2001, iar megastarul nu s-a purtat niciodată anormal cu el: "Nu s-a întâmplat nimic între mine și Michael. N-am dormit în aceeași cameră, n-am împărțit vreodată patul. Am avut o prietenie normală. N-a fost nimic sexual în asta", a spus cântărețul.



O altă voce importantă care s-a ridicat în apărarea lui Michael este cea a nepoatei acestuia, Brandi Jackson. De profesie coregrafă, Brandi (36 de ani), ea spune că unchiul ei nu era pedofil. "Când am văzut filmul, mi s-a făcut greață, să fiu sinceră. Ce spunei ei era atât de aiurea și de ridicol. Wade nu-l descria pe unchiul meu. , a spus Brandi Jackson în emisiunea "The Kyle and Jackie O Show".



Când realizatoarea Jackie 'O' Henderson a întrebat-o dacă e posibil ca Wade să fi depus mărturie mințind sub jurământ că nu a fost ambuzat pentru că așa a fost instruit de Michael, Brandi a insistat că nu există o altă latură a unchiului ei de care să nu fi știut: "Faptul că Wade spune că se temea că el și Michael ar fi ajuns în închisoare dacă se dovedea abuzul pică pentru că Wade era matur când a depus a doua oară mărturie. Și dacă ai fi penetral anal și abuzat, când ai 14 ani și prinzi ocazia de a-l trimite departe pentru tot restul vieții ca să nu mai poată face rău nimănui, ai face-o."



"Pot să înțeleg că atunci când ești copil ești prea speriat să faci asta, e normal. Dar ca adult, nu", a mai spus nepoata lui Michael.