Redoxon® Triple Action oferit de Bayer reunește vitamina C, vitamina D și zincul pentru susținerea unui sistem imunitar sănătos

Pentru a sprijini activ rețeaua complexă de țesuturi, organe, celule și substanțe chimice care protejează corpul uman împotriva factorilor externi și amenințărilor interne, Bayer a dezvoltat Redoxon® Triple Action, combinând beneficiile asupra imunității ale vitaminei C, vitaminei D și zincului. Împreună cu un stil de viață sănătos, care include exerciții fizice și o alimentație corespunzătoare, Redoxon® Triple Action poate ajuta la susținerea unui sistem imunitar sănătos pe tot parcursul anului.

Redoxon® Triple Action este disponibil în prezent în farmacii și se adresează adulților și copiilor peste 12 ani.

Dr. Luca Barella, Director de Marketing Medical Global din cadrul Bayer Consumer Care din Basel, Elveția, declară: „În lumea noastră, cu ritm trepidant, plină de fast-food și semipreparate este o provocare să consumam cantități adecvate de fructe și legume care să asigure toate vitaminele și mineralele de care avem nevoie, pentru a sprijini pe deplin funcțiile corpului. Un aport necorespunzător de vitamine și minerale poate afecta negativ sistemul imunitar și starea generală de sănătate.”



Sistemul imunitar este alcătuit din trei mecanisme principale de apărare: barierele fizice (pielea și mucoasele), barierele celulare (leucocitele) și anticorpii. Substanțele nutritive precum vitaminele și mineralele sunt esențiale pentru a menține sănătatea și funcționarea acestei rețele complexe.

Principalul ingredient din Redoxon® Triple Action, vitamina C, contribuie la formarea colagenului, componentul de baza al pielii susținând astfel funcția de barieră a acesteia . Mai mult decât atât, vitamina C contribuie la funcționarea optimă a sistemului imunitar prin efectul antioxidant ce promovează protecția celulelor împotriva stresului oxidativ.. În plus, zincul și vitamina D joacă un rol semnificativ în protejarea organismului și buna funcționare a sistemului imunitar.Redoxon® Triple Action a fost conceput pentru a sprijini sistemul imunitar în lupta împotriva amenințărilor interne (radicali liberi) șiexterne (poluare, schimbări de temperatură, aglomerație)