Miso - Ce beneficii are pentru sănătate această pastă

Ingredient esențial în cadrul bucătăriei cu specific asiatic, miso conține multe proteine și ar trebui să facă parte și din rețetele tale. Află de ce.

Miso este o pastă preparată din boabe de soia fermentate și cereale. Este un ingredient tradițional în China și Japonia, unde multe persoane își încep ziua cu o supă care conține acest ingredient. Această pastă conține bacterii benefice pentru flora intestinală, iar tipurile de miso disponibile au diferite arome și texturi. Miso stimulează digestia și îți dă multă energie de fiecare dată când îl consumi. Pasta bogată în proteine este un ingredient foarte popular pentru că adaugă savoare tuturor felurilor de mâncare în care este utilizată, fără să fie nevoie să adaugi alte condimente. Face parte din categoria alimentelor umami, ceea ce înseamnă că de fiecare dată când vei include miso pe lista de ingrediente a unei rețete vei obține un preparat apreciat de toți invitații. Miso poate fi utilizat pentru a da un gust bun supelor, tocănițelor, legumelor rumenite la grătar, dressing-urilor pentru salate, sosurilor și fripturilor. Conține vitamina E, vitamina K, acid folic și vitaminele din complexul B.

De asemenea, fiind un aliment fermentat, miso furnizează organismului bacterii benefice care normalizează digestia, prevenind constipația sau durerile abdominale. În plus, are un efect benefic asupra stării de spirit, favorizând optimismul și o abordare pozitivă.



Există mai multe feluri de miso?

Cu siguranță! Chiar dacă există o rețetă de bază de la care se pornește de fiecare dată când se prepară miso, proporțiile ingredientelor pot varia, iar cerealele care fac parte din amestec au și ele o influență asupra gustului final. Unele paste sunt pregătite folosind mei, altele conțin grâu sau chiar fasole. Durata procesului de fermentare are un impact decisiv, putând crea un gust dulce, neutru sau sărat. De obicei îți poți da seama cât de mult a durat fermentarea în funcție de culoarea produsului final. Cu cât miso este mai închis la culoare, cu atât fermentarea a durat mai mult. Și textura poate varia. Miso preparat din cereale integrale este mai sărat și mai consistent decât celelalte sortimente.



Miso alb (Shiro)

Este preparat din boabe de soia și orez, fiind fermentat timp de două luni. „Shiro” înseamnă alb în limba japoneză, acest tip de pastă având o culoare deschisă și un gust dulce-sărat. Shiro este opțiunea potrivită dacă nu ai consumat această pastă până acum. În cazul în care începi să folosești această variantă de miso îți va fi mai ușor să te obișnuiești cu gustul specific, în timp ce-ți modifici treptat rețetele.



Miso galben (Shinsu)

Este pregătit după aceeași rețetă ca și miso alb, dar este fermentat puțin mai mult, timp de 3 luni.Poate fi utilizat la supe, salate sau tocănițe și este următorul pas pentru adaptarea ta și a familiei tale la noul gust.



Miso roșu (Aka)

Dacă o rețetă menționează că trebuie să adaugi miso închis la culoare, de obicei se referă la miso roșu. Are o culoare roșiatică, asemănătoare cu cea a frunzelor ruginii, iar rețeta pentru pasta de miso roșie cuprinde o proporție mai ridicată de boabe de soia. În plus, perioada de fermentare este mult mai lungă, ajungând până la 3 ani. Are o aromă puternică și sărată, fiind potrivit pentru sosuri de roșii sau tocănițe. Atunci când îl utilizezi trebuie să fii foarte atent la cantitatea folosită. Respectă cantitatea menționată în rețetă pentru că prea mult miso roșu poate neutraliza gustul celorlalte ingrediente.



Miso cu orz (Mugi)

Obținut din boabe de soia și orz, acest tip de miso are o perioadă de fermentare mai lungă decât miso alb, între 6 și 10 luni. Are aroma specifică a orzului și este dulceag.



Profil nutrițional

Datorită procesului de fermentare miso este foarte bogat în enzime și bacterii benefice pentru digestie. Probioticele din componența acestei paste poți preveni diareea, balonarea, senzația de preaplin după mese, dar și constipația sau crampele abdominale.De asemenea, miso stimulează imunitatea și crește rezistența organismului împotriva atacului virușilor și bacteriilor.

Dacă îl consumi des, miso favorizează preluarea vitaminelor și mineralelor din celelalte alimente care compun meniul tău zilnic, prevenind carențele nutriționale.

Conținutul de zinc recomandă miso și ca remediu eficient pentru acnee, accelerând vindecarea leziunilor acneice și eliminarea cicatricilor.



Precauții

Deși este un ingredient benefic, miso are un conținut ridicat de sodiu. Din acest motiv trebuie consumat cu atenție, ținând cont de faptul că nu trebuie să depășești 6g de sare pe zi.



Cum se păstrează miso

Atunci când cumperi miso specialiștii îți recomandă să alegi o variantă nepasteurizată pentru a te asigura că are un conținut ridicat de probiotice. După deschidere este posibil ca textura sau culoarea să se modifice. Majoritatea tipurilor de miso pot fi păstrate în frigider timp de câteva luni.