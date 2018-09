Burt Reynolds, mustăciosul irezistibil: Cucerea orice femeie de la Hollywood

A fost cel mai dorit bărbat de la Hollywood. Se spune că singura femeie care l-a refuzat a fost Jackie Kennedy. A dat de trei ori cu piciorul șansei de a lua Oscarul și a murit falit, dar s-a distrat pe cinste.

Prețul succesului

"Uraganul Loni"

Cu mustața lui neagră, un fizic impunător și ochii plini de viață care clipeau de parcă transmiteau un cod secret, Burt Reynolds a devenit cel mai dorit bărbat de la Hollywood. Cu mult înainte ca Brad Pitt și George Clooney "să preia puterea" și să stabilească noile standarde de frumusețe masculină, el era cel mai bine plătit star din Cetatea Filmului și dădea gata orice femeie. Burt Reynolds avea un sex-appeal irezistibil și profita din plin de statutul de cel mai dorit bărbat, consolidat după ce a pozat nud pentru Cosmopolitan, în 1972; a fost un succes uriaș, revista s-a vândut pe rupte, iar ediția în care el apărea dezbrăcat a fost retipărită. Cosmo a vândut atunci 1,5 milioane de exemplare.Burt Reynolds ne-a părăsit joi, la vârsta de 82 de ani, lăsând în urmă o mulțime de povești despre pofta lui de viață și o concluzie certă: s-a distrat pe cinste. Printre iubitele lui s-au numărat cele mai frumoase vedete ale acelor ani - Farrah Fawcett, Faye Dunaway, Sarah Miles, jucătoarea de tenis Chris Evert, Kim Basinger și Sally Field, pe care a denumit-o dragostea vieții lui. Legenda spune că o singură femeie i-a rezistat - văduva lui JFK, Jackie Kennedy.Deși s-a bucurat de succes, Reynolds a avut și regretele sale - a rămas cu amărăciunea că a renunțat la rolul de Oscar din "Nașul", pierdut în favoarea lui Al Pacino după ce Marlon Brando ar fi amenințat că nu mai joacă dacă Burt intră în distribuție. A renunțat și la șansa de a deveni James Bond, pentru că el a considerat că un actor american nu are ce căuta în acest rol, scrie The Hollywood Reporter Și dacă ar fi fost doar atâtea! Dar Reynolds a mai ratat șansa unor roluri de Oscar, ambele în favoarea lui Jack Nicholson, pentru "Zbor deasupra unui cuib de cuci", în 1975, și în 1983 pentru "Terms of Endearment", despre care a spus că a fost cea mai mare greșeală din cariera sa. Întrebat de ce a pierdut rolul din "Zbor...", actorul a mărturisit nonșalant:Se pare că Reynolds ar fi refuzat și rolul lui Richard Gere din "Pretty Woman". Toate filmele în care el n-a vrut să joace au avut un succes imens. Actorul a recunoscut că n-a vrut să fie Han Solo, în "Star Wars", de care a profitat Harrison Ford., a explicat el. De rolul polițistului John McClane din "Die Hard" (1988) nu-și amintea să-l fi respins:, a spus el., spunea el, pe un ton amar, în februarie. În mare parte, avea dreptate - casa din Florida de care era atașat i-a fost vândută de bancă și cam tot ce mai avea a vândut ca să-și acopere datoriile.Așa s-au dus faimosul său Pontiac Trans-Am din marele succes al anului 1977 "Smokey And The Bandit" și două Globuri de Aur, vândute la licitație în 2014, la fel și mașina din "The Cannonball Run", vândută vara trecută.Și-a făcut o operație estetică în tinerețe, dar a trecut și prin patru operații de bypass la inimă, a fost depedent de somnifere și calmante, a avut o pneumonie. A trecut prin divorț, datorii și procese.Vecinii din Jupiter, Florida, unde era privit ca un rege, spun că, în urmă cu câțiva ani, Reynolds trăia de parcă fusese arestat la domiciliu, dar ieșea aproape zilnic să mănânce la localul lui preferat, cu Rolexul la mână și cu cizmele negre de cowboy în picioare. Toate capetele se întorceau spre el când intra., spunea cândva.Acum doi ani, încă avea poftă de viață și a dat o mare petrecere la aniversarea a 80 de ani, când a avut 50 de invitați. Dar în ultimele luni, Burt Reynolds aproape că devenise o stafie., spunea un vecin anul trecut.Prietena lui, Rhonda Stearns, 66, continua, însă, să-l viziteze. S-au cunoscut când a venit să învețe actorie la clasa pe care el o ținea în Jupiter.După o viață glorioasă, în care avea femeile la picioare, Burt Reynols devenise un bătrân fragil, bolnav, o umbră a bărbatului impunător care fusese cândva., a povestit Donna Carbone, o prietenă apropiată.În timpul filmărilor pentru "Deliverance" a căzut din canoe și și-a fracturat coccisul după ce s-a lovit de stânci. În 1984, în timpul filmărilor pentru thrillerul "City Heat", a fost lovit în față cu un scaun din metal care i-a rupt falca. Aceste accidentări l-au îndreptat spre dependența de somnifere și de calmante care a fost aproape să-l ucidă; ajunsese să ia și 50 pe zi.



Cum-necum, Burt Reynolds a trecut prin multe dezastre de-a lungul vieții, dar cel mai mare dintre ele a căpătat formele apetisante ale actriței Loni Anderson; până la urmă, renumele de afemeiat i-a făcut de petrecanie. "Femeile sunt drogurile și alcoolul meu. Când sunt cu o femeie, sunt doar cu o femeie. Dar între două relații sunt devorator", glumea el.



Actorul a fost mai întâi căsătorit cu actrița engleză Judy Carne. S-au cunoscut în 1962, într-un avion, și a fost dragoste la prima vedere. "Magia a fost instantanee. Dacă am fi fost singuri, am fi făcut dragoste chiar atunci și acolo", mărturisea ea. După ce au divorțat, Judy a dezvăluit că era bisexuală.