4 nutrienți esențiali pentru copilul tău și cum să-i strecori în meniu

Cu siguranță majoritatea copiilor mănâncă suficient din punct de vedere cantitativ, având în vedere numărul în creștere de cazuri de obezitate infantilă, dar trebuie să analizezi ce nutrienți conțin preparatele consumate de cel mic.

Multe dintre alimentele pe care le preferă copiii au multe calorii, dar prea puține vitamine și minerale. Variantele procesate sau cele de la fast food nu pot pune bazele unei dezvoltări armonioase și predispun copilul la probleme de sănătate pe termen lung. Potrivit studiilor realizate, peste 50% dintre copii nu obțin o cantitate suficientă de nutrienți din meniul zilnic, așa că este cazul să te gândești ce consumă copilul. Un meniu constituit inteligent nu-l va priva pe cel mic de gustul bun, dar îi va fortifica organismul, prevenind carențele care se pot agrava într-o perioadă mai îndelungată.



Iată de ce nutrienți are nevoie copilul și cum să-i strecori în dieta lui:



1. Calciu

Aproximativ 30% dintre copiii cu vârste cuprinse între 4 și 8 ani nu consumă calciu suficient. Prea multe sucuri și prea puțin lapte ar putea fi cauzele. Calciul este un mineral foarte important pentru dezvoltarea sistemului osos, care se constituie în principal în timpul copilăriei și adolescenței. Deficiențele apărute în copilărie vor crește riscul de osteoporoză la vârste înaintate, mai ales pentru fete. Din acest motiv contează foarte mult să-ți obișnuiești copilul să consume alimente bogate în calciu pentru că atracția spre aceste opțiuni scade și mai mult după vârsta de 10 ani, potrivit statisticilor. Multe dintre alimentele bogate în calciu conțin și vitamina D, care fortifică oasele și previn diabetul de tip 1.

Dacă bebelușul tău are probleme când trebuie să treacă la laptele de vacă, încearcă după ce împlinește vârsta de 1 an. Poți experimenta și cu iaurt, care este respins mult mai rar. De asemenea, poți încerca și tofu fortificat, care are o savoare neutră și poate fi integrat într-o varietate de preparate cum ar fi lasagna, quiche, smoothie-uri sau supe.

Cele mai bune surse de calciu sunt:

- brânza;

- iaurtul;

- laptele;

- alimentele fortificate (tofu, cereale, suc);

- laptele de soia.



2. Vitamina E

Cauza principală este favorizarea alimentelor cu puține grăsimi, care au un nivel foarte redus de vitamina E. Este bine să alegi laptele și iaurtul semidegresate, dar când vine vorba despre dressing varianta fără grăsimi va elimina vitamina E din uleiurile vegetale. 80% dintre copiii sub vârsta de 8 ani nu obțin necesarul zilnic de vitamina E, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Nebraska-Lincoln.

Multe cereale sunt fortificate cu vitamina E, dar verifică pentru a fi sigur. Și untul de arahide și cel de semințe de floarea soarelui sunt opțiuni utile pentru a obține până la 50% din necesarul zilnic. Prepară chiar tu dressingul pentru salate din ulei de măsline și suc de lămâie și adaugă fulgi de migdale sau semințe de in și floarea soarelui.

Cele mai bune surse de vitamina E sunt:

- avocado;

- nucile;

- untul de arahide sau migdale;

- semințele de floarea soarelui;

- uleiurile vegetale;

- sosul de roșii;

- germenii de grâu;

- spanacul.



3. Fibre

Folosește cerealele integrale, fructele proaspete și legumele pentru a întruni acest total. Previn constipația și reduc pofta de mâncare excesivă la copii. De asemenea, un consum adecvat de fibre va proteja copiii de afecțiuni cronice care pot apărea mai târziu. Au nevoie între 19 și 25g de fibre în fiecare zi.

Cele mai bune surse de fibre sunt:

- fructele: zmeura, murele, perele, portocalele și merele;

- cerealele integrale;

- fasolea;

- lintea;

- năutul;

- pâinea și pastele din făină integrală;

- terciul de ovăz;

- popcornul;

- nucile;

- semințele de in râșnite;

- cartofii dulci;

- mazărea.



4. Potasiu

Copiii consumă în general sub 60% din doza necesară de potasiu, în principal din cauză că nu mănâncă destule legume și fructe. Potasiul este un mineral esențial pentru menținerea echilibrului de fluide în organism și reglarea tensiunii arteriale. Poți prepara cartofi prăjiți folosind cartofi dulci pentru a atrage copiii sau poți alege fisticul la gustări.

Cele mai bune surse de potasiu sunt:

- bananele;

- portocalele și sucul de portocale;

- cartofii dulci;

- iaurtul;

- laptele;

- pepenele galben;

- caisele confiate;

- sosul de tomate și roșiile proaspete;

- codul.