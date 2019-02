Ce fac nutriționiștii când vor să slăbească foarte repede? 5 soluții

Dietele cu efecte foarte rapide nu sunt cea mai bună strategie pe termen lung, dar în cazul reuniunilor cu foștii colegi de facultate sau la evenimentele speciale apărute pe neașteptate probabil că vrei să faci totul pentru a încăpea mai repede în ținuta aleasă.

Până și nutriționiștii apelează uneori la reguli foarte stricte de dietă, chiar dacă este preferabil să urmezi principii care se aplică pe o perioadă mai îndelungată de timp și care nu presupun riscuri pentru organism. Experții dezvăluie la ce soluții apelează în cazuri urgente, când trebuie neapărat să slăbească repede câteva kilograme.



Iată ce soluții pun în aplicare nutriționiștii când vor neapărat să topească foarte repede kilogramele în plus:



1. „Beau foarte mult ulei de pește”

„Pentru a slăbi într-un timp scurt iau o doză mai mare de ulei de pește. De obicei se respectă dozajul menționat pe ambalaj, dar am observat că ard grăsimile mult mai repede dacă aleg o cantitate mai ridicată. Pentru a aplica această soluție trebuie să cumperi ulei de pește lichid, cu aromă de fructe. Începe cu doza maximă menționată pe ambalaj, apoi crește cantitatea până când scaunele devin mai lichide, dar oprește-te înainte să declanșezi diareea. Uleiul de pește este o sursă utilă de grăsimi sănătoase, va elimina poftele și reduce pofta de mâncare. Ține minte însă că subțiază sângele, așa că dacă urmezi alte tratamente este bine să te consulți cu medicul tău pentru a preveni efectele nedorite”, potrivit dr. RJ Kayser, nutriționist.



2. „Mănânc numai cartofi mai multe zile”

„Trucul legat de cartofi a fost deja verificat și este foarte util mai ales dacă îți este greu să slăbești. Va trebui să mănânci numai cartofi copți sau fierți, răciți la temperatura camerei, timp de cinci zile. Mănâncă normal restul săptămânii, iar săptămâna următoare reia această schemă, până când atingi greutatea ideală. Regulile sunt simple: poți mânca oricât de mulți cartofi vrei, dar niciun alt aliment. Nu poți bea decât apă, cafea neagră sau ceai. Nu poți adăuga toppinguri precum untul, smântâna sau condimentele, iar sarea este complet interzisă. Trucul funcționează pentru că după ce au fost gătiți amidonul din cartofi devine rezistent la digestie. În plus, vei mânca mai puțin și pentru că este plictisitor să vezi mereu același lucru", explică dr. Denny Hemingson, nutriționist.



3. Înlocuiesc mesele cu shake-uri

„Prima măsură pe care o iau când am la dispoziție un interval foarte scurt pentru a slăbi este să înlocuiesc unele mese cu shake-uri. Mă asigur întotdeauna că shake-ul pe care îl aleg are ingrediente naturale și că poate înlocui nutrienții pe care i-aș obține la o masă obișnuită, dar mult mai puține calorii. Este foarte simplu, combin pudra cu apă și am terminat. Acest truc funcționează pentru că elimină alimentele care cauzează balonare și inflamare, stimulând eliminarea excesului de lichid din țesuturi”, explică dr. Morgan Sheets, expert wellness.



4. „Elimin toate produsele de origine animală”

„Am învățat de-a lungul timpului că în momentele în care ai nevoie de rezultate rapide, dietele sunt mult mai eficiente decât sportul. Apelez la o dietă care conține exclusiv produse naturale, vegetale. Consum numai fructe, legume, cereale integrale și leguminoase. În numai zece zile pot slăbi 8kg respectând acest plan de alimentație. Fibrele țin sub control pofta de mâncare, iar arderea caloriilor continuă cu până la 4 ore după ce am luat o masă datorită stimulării metabolismului. Am menținut această dietă timp de 9 luni și am slăbit 23 de kilograme. Am fost uimit de rezultate, dar într-adevăr eliminarea completă a alimentelor procesate are un efect spectaculos", spune dr. Scott Putnam, nutriționist.



5. „Beau smoothie-uri și petrec mai multe ore la saună”

„În mod normal mențin greutatea sub control cu ajutorul unui meniu echilibrat și fac des mișcare, dar dacă trebuie să topesc niște kilograme în ritm alert consum 3 smoothie-uri pe zi timp de zece zile. Contează foarte mult să le prepari numai din alimente naturale, fără zahăr adăugat. Dacă îmi este foarte foame adaug și 2 ouă fierte pe zi. Nu beau deloc alcool și petrec cel puțin o oră pe zi la saună deoarece eliminarea lichidelor în exces va contribui la diminuarea rapidă a greutății”, spune dr. Priya Khorana, psiholog și nutriționist.