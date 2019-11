Vrei să devii vegetariană și nu știi de unde să începi?

Mai întâi, nu intrați în panică. Nu există nicio rețetă tradițională care să nu poată fi adaptată la varianta vegetariană sau vegană.

Oamenii devin vegetarieni din patru motive:



• Pentru că este un stil de viață mai sănătos

• Pentru că deja au probleme de sănătate

• Pentru că iubesc animalele

• Pentru că este trendy



Nu voi diseca acum aceste patru motive, pentru că ar fi un articol foarte lung, ci vă voi oferi un mic ghid menit să vă ajute în acest sens.



Mai întâi, nu intrați în panică. Nu există nicio rețetă tradițională care să nu poată fi adaptată la varianta vegetariană sau vegană. Nu va fi nevoie să renunțați la sarmale sau la ciorba de „burtă”. Da, sarmalele se pot face cu soia sau ciuperci, în loc de carne, iar ciorba de „burtă” cu ciuperci pleurotus – altfel, rețeta rămâne neschimbată.



Veți fi tentat să cumpărați lucruri precum: tofu, avocado, chia, quinoa etc. Vă recomand să vă faceți temele înainte, deoarece noua alimentație va aduce noi reguli. Să nu încercați să mușcați din tofu confundând-l cu brânza, pentru că tofu se gătește, nu se mănâncă așa cum l-ați cumpărat de la supermarket. Avocado este un fruct extrem de benefic, dar trebuie să știți când este copt, altfel, va fi doar o experiență neplăcută, cu gust de săpun.



Quinoa are o valoare nutritivă extraordinară, dar dacă nu o spălați foarte bine (de cel puțin șase-șapte ori), nu veți avea o experiență culinară foarte reușită.



Dacă decideți să treceți direct la veganism, vă recomand o perioadă de adaptare de câteva luni și stocuri cu vitamina B12.



Începeți dieta vegetariană prin adăugarea de salate și legume crude la orice masă – poate că pare puțin, dar vă va îmbunătăți extraordinar starea de sănătate și veți avea mult mai multă energie.



Încercați să procesați legumele cât mai puțin, pentru a-și păstra valorile nutritive.



Învățați să citiți ingredientele alimentelor și renunțați la cele cu multe E-uri.



Reduceți cantitatea de carbohidrați pe care o mâncați, iar dacă nu vreți să renunțați la pâine, cumpărați varianta integrală sau graham. Pâinea nu trebuie să fie foarte pufoasă și ușoară, dimpotrivă.



Încercați să vă cumpărați legumele din piață, și chiar să învățați acei producători care cultivă legumele și fructele cât mai tradițional.



Renunțați la sucurile carbogazoase și înlocuiți-le cu ceaiuri. Sunt și ceaiuri cu arome naturale atât de gustoase, încât veți face bucuroși această trecere spre un stil de viață mai sănătos.



Dacă aveți întrebări, vă aștept comentariile sub articol.

Autor: Natașa Alina Culea