Iată ce s-ar întâmpla dacă ai înlocui toate băuturile cu apă

Ştim cu toţii care pot fi consecinţele consumului anumitor băuturi, dar ce s-ar întâmpla dacă le-am înlocui pe toate cu apă?

Vei slăbi mai repede



Îţi accelerezi metabolismul, crescând nivelul de energie



Creierul funcţionează mai bine



Mănânci mai puţin



Elimini toxinele din corp mai repede



Scade riscul apariţiei mai multor boli



Inima ta funcţionează mai bine



Pielea devine mai catifelată şi mai netedă



Vei o economisi mulţi bani

Chris Bailey, profesor şi blogger cunoscut, a efectuat o cercetare care a durat câteva luni prin care ne arată ce s-ar întâmpla în coprul nostru dacă am bea numai apă şi am renunţa la băuturile dăunătoare.Conform brightside , iată schimbările prin care trece organismul dacă am înlocui toate băuturile cu apă:Consumând doar apă timp de 9 zile, vei pierde acelaşi număr de calorii ca atunci când ai alerga 8 km pe zi.500 ml de apă dimineaţa va creşte metabolismul cu până la 24%.Creierul e 75-85% apă, iar dacă îi oferi combustibil, te va ajuta să te concentrezi mult mai bine.Apa suprimă podta de mâncare, iar asta te va ajuta să slăbeşti.Apa te scapă de substanţele nocive din organism, împuedicând îmbătrânirea.Cum ar fi hipertensiunea arterială, afecţiuni ale vezicii urinare şi chiar cancer intestinal.5 pahare de apă pe zi reduc riscul de atac de cord cu până la 41%.Apa curăţă şi hidratează pielea.Preţul apei este mult mai mic decât al altor băuturi.