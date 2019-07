6 semne că bei prea multe calorii lichide

Ți-ai propus să nu depășești un anumit număr de calorii și să faci mișcare în fiecare zi pentru a-ți recontura silueta dar rezultatele nu se văd în oglindă? Este posibil să exagerezi când vine vorba despre caloriile lichide. Din păcate există tendința de a nu lua în calcul și ceea ce bei când stabilești câte calorii ai consumat, iar acest obicei nociv va contribui la acumularea kilogramelor în exces și agravarea aspectului celulitei. Nu uita că și opțiunile sănătoase au calorii, iar atunci când bei altceva în loc de apă trebuie să scazi caloriile respective de la o masă sau dintr-o gustare pentru a evita îngrășarea.

Poate crezi că este o opțiune sănătoasă pentru micul dejun, dar smoothie-ul pe care îl cumperi de la supermarket va conține multe grăsimi și zahăr și ai putea consuma până la jumătate din totalul zilnic de calorii într-un singur pas.

„Le recomand mereu pacienților mei să-și prepare singuri fiecare smoothie. Numai în acest mod vei fi sigur că nu consumi prea multe calorii pentru că știi ce ingrediente ai folosit. Variantele de la magazin folosesc adesea mult zahăr peste o cantitate redusă de fructe proaspete și completează totul cu lapte semidegresat sau iaurt, ceea ce poate crea o băutură de până la 900 de calorii”, spune dr. Shanna Levine, nutriționist.

„Foarte mulți pacienți subestimează sau chiar ignoră conținutul de calorii al băuturilor. Diferitele variante de cafea cu ingrediente suplimentare, smoothie-urile, cocteilurile sau băuturile sportive trebuie monitorizate atent pentru a preveni acumularea kilogramelor în plus. Evită și siropurile sau frișca adăugate la orice desert sau la fructele proaspete”, spune dr. Levine.

Dacă observi că toate hainele te strâng chiar dacă ești la dietă trebuie să analizezi cu atenție ce bei. O singură cutie de suc acidulat are 150 de calorii plus echivalentul a 10 lingurițe de zahăr, iar un pahar de suc de merișoare va avea 200 de calorii, plus 12 lingurițe de zahăr. Dacă adaugi o astfel de băutură la fiecare masă sau gustare vei ajunge să dublezi totalul de calorii fără să-ți dai seama.Potrivit experților, o singură băutură cu zahăr pe zi poate produce îngrășarea cu 2,5kg la nivel de an. Grăsimea localizată în zona abdominală este, de asemenea, un factor major de risc pentru diabet și afecțiunile cardiovasculare.