6 alimente care îți dereglează metabolismul

Arderea caloriilor și procesul de slăbire sunt dictate de ritmul în care funcționează metabolismul. Acesta poate deveni mai lent odată cu înaintarea în vârstă, dar și alimentația poate înrăutăți lucrurile.

Metabolismul este principalul tău aliat în procesul de eliminare a kilogramelor în plus și contează foarte mult să ai un meniu inteligent, care să nu conțină alimente care reduc numărul de calorii arse de-a lungul zilei. Remodelarea corpului nu depinde exclusiv de exercițiile fizice, ci poate fi influențată decisiv de tipul de alimentație ales.



Iată ce alimente trebuie să ocolești pentru a te asigura că metabolismul tău funcționează optim:



1. Sucurile dietetice

Cu fiecare an care trece capacitatea organismului de a arde calorii devine mai lentă. Acesta este motivul principal pentru care multe persoane constată că se îngrașă mâncând același lucru. Îndulcitorii artificiali sunt o problemă majoră în procesul de slăbire deoarece modifică bacteriile prezente în tractul intestinal, cauzând creșterea glicemiei. Consumul de astfel de băuturi te va predispune la diabetul de tip 2 și la afecțiuni cardiovasculare. Mai bine alege apa în locul sucurilor cu zero calorii. „Atunci când ți se face sete probabil că ești deja deshidratat în proporție de 2%. Apa te va ajuta să ții apetitul sub control și va stimula metabolismul înaintea meselor principale”, explică dr. Amy Gorin, nutriționist.

În cadrul studiilor realizate s-a constatat că adulții care consumă 2 pahare de apă înainte de fiecare masă principală elimină cu până la 5 kilgrame în plus de țesut adipos.



2. Mesele congelate cu puține calorii

„Unii dintre pacienții mei cred că este o idee bună să cumpere diferite preparate congelate cu 150-200 de calorii pentru a putea slăbi mai ușor, dar de fapt acest tip de masă, dacă este consumat frecvent, va încetini metabolismul pentru că nu conține suficiente calorii”, explică dr. Gorin. În plus, alimentele congelate au de obicei sodiu în exces și foarte puține fibre. Dacă vrei neapărat să consumi un astfel de produs este recomandat să îl combini cu o garnitură de năut, linte sau mazăre. „Vei obține fibrele care lipsesc, proteine și 200g din aceste leguminoase accelerează slăbirea într-un interval de 6 săptămâni”, adaugă aceasta.



3. Preparatele cu un conținut scăzut de proteine

„Organismul are nevoie de multă energie pentru a prelucra și a stoca proteinele. Așa că trebuie să te asiguri că meniul tău include între 20 și 30g de proteine la fiecare masă principală. Este util și să-ți începi ziua cu un smoothie pe bază de proteine și vanilie”, spune dr. Gorin. , spune dr. Gorin.



4. Mâncarea cu un gust neutru

A fi sănătos nu echivalează cu un meniu fără gust sau arome speciale. „Condimentele sunt o modalitate rapidă pentru a evidenția gustul ingredientelor utilizate fără să adaugi calorii suplimentare. Ține minte că dieta nu trebuie gândită ca o schimbare temporară, ci ca un stil de viață pe termen lung. Nu ai cum să obții rezultatele dorite dacă nu-ți place aroma preparatelor pe care le consumi zilnic. Condimentele utilizate vor stimula metabolismul, în special ardeiul iute și piperul cayenne”, potrivit dr. Gorin.



5. Alcoolul

Probabil știi deja că băuturile alcoolice reprezintă calorii irosite din perspectiva nutriționiștilor, dar poate nu ai aflat că un consum frecvent de alcool irită tractul intestinal și în timp poate afecta negativ capacitatea organismului de a prelua vitaminele, mineralele și acizii grași esențiali din alimentele consumate.Mai bine alege ceaiul verde când vrei să te relaxezi deoarece dă un impuls pozitiv metabolismului timp de 24 de ore. Poți încerca și ceaiul din Kombucha, cu puțin zahăr brun. Este o sursă excelentă de probiotice, bacteriile benefice care accelerează metabolismul și normalizează digestia.



6. Acizii grași Omega-6

Meniurile care conțin prea mulți acizi grași Omega-6 proveniți din uleiuri vegetale, carne de pui sau cereale, fără un echilibru creat de acizii grași Omega-3, vor favoriza inflamațiile care pot afecta negativ metabolismul. „Organismul are nevoie de un echilibru între acizii grași Omega-3 și Omega-6, dar de obicei se consumă prea mult din a doua variantă pentru că se aleg alimentele procesate. Este important să consumi pește gras de trei ori pe săptămână, precum și nuci și semințe de in pentru a reface echilibrul intern al organismului și a favoriza reconturarea siluetei, ca urmare a efectului antiinflamator”, explică dr. Gorin.