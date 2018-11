Numele celor de la Goodbye to Gravity care au murit în tragedia din Colectiv au ajuns pe Marte

Sonda spaţială InSight a dus pe planeta Marte numele lui Alex Pascu, Bogdan Enache, Vlad Ţenea şi Mihai Alexandru, decedaţi în incendiul din clubul Colectiv.

Pe pagina de Facebook a formaţiei Goodbye to Gravity îi sunt aduse mulţumiri germanului Andreas Schönhofen, fan al trupei, "pentru minunata sa iniţiativă comemorativă", "astfel onorând memoria lor în afara lumii noastre şi în eternitate".



După succesul misiunii NASA, Andreas Schönhofen a scris pe Facebook că este "extrem de fericit", publicând piesa "Atonement" a formaţiei Goodbye to Gravirty. "În memoria celor patru membri decedaţi ai formaţiei Goodbye to Gravity, am adăugat numele lor pe sonda spaţială InSight de la NASA către Marte. Numele lui Alex, Vlad, Bogdan, Mihai (împreună cu numele a altor 2 milioane de persoane din toată lumea) au fost adăugate pe un microcip. Acest microcip este montat de NASA InSight Lander. Lansarea: în mai 2018, aterizarea pe Marte: noiembrie 2018. Lander (şi numele) vor rămâne pe Marte pentru totdeauna! Creaţiile GTG şi numele membrilor sunt conectate strâns de călătoriile în spaţiu şi cu astronomia. Acesta este motivul pentru care am ales această modalitate de a-i onora pe cei patru bărbaţi", anunţa Andreas Schönhofen în octombrie anul trecut.



Ca parte a unei campanii de popularizare a activităţii sale, NASA a lansat un program prin care oamenii din întreaga lume au putut să-şi trimită numele pe Marte la bordul navetei InSight.



Din cauza întârzierilor în lansarea vehiculului spaţial, au avut loc două runde de înscrieri, totalizând 2,4 milioane de nume: 826.923 au fost înregistrate în 2015 şi alte 1,6 milioane au fost adăugate în 2017.



Cu ajutorul unor raze cu electroni, numele au fost înscrise pe cipuri din siliciu.

Fiecare nume, ca dimensiune, este a o mia parte dintr-un fir de păr. Primul cip din siliciu a fost instalat pe navă în noiembrie 2015 iar al doilea, pe 23 ianuarie 2018.Sonda spaţială InSight a ajuns luni pe Marte, la aproape şapte luni de la lansare, în data de 5 mai.Incendiul din noaptea de 30 octombrie 2015 din clubul Colectiv a provocat moartea a 65 de persoane şi rănirea gravă a altor câteva zeci.Tragedia a avut loc în timpul unui concert susţinut de trupa rock bucureşteană Goodbye to Gravity.Din trupa înfiinţată în 2011 făceau parte Andrei Găluţ (solist), Alex Pascu (bas), Bogdan Lavinius Enache (tobe), Vlad Ţelea (chitară) şi Mihai Alexandru (chitară). Singurul supravieţuitor al incendiuului este Andrei Găluţ.