Uleiul de marula, tratamentul comestibil pentru un ten fără acnee sau riduri

Uleiul de marula presat la rece poate fi utilizat și la gătit, dar după ce vei observa efectele lui asupra tenului precis nu vei vrea să-l irosești pentru a prăji diferite alimente.

Dacă uleiul de cocos a fost considerat timp de câțiva ani cel mai util tratament natural pentru frumusețe, faptul că este comedogenic a temperat entuziasmul celor care îl folosesc, iar alte uleiuri au început să fie studiate.

În cazul în care și tu ai un ritm foarte rapid în fiecare zi și ai nevoie de un produs cu utilizări mutiple, care nu îți astupă porii, te protejează de poluare și redă strălucirea sănătoasă a tenului, uleiul de marula este remediul ideal pentru tine în orice moment al zilei.

„Acest ulei a fost folosit timp de mai multe secole în Africa pentru a trata numeroase afecțiuni ale pielii, printre care vergeturile, arsurile solare, hipertensiunea arterială sau colesterolul ridicat. Studiile realizate au evidențiat faptul că uleiul de marula este foarte eficient pentru numeroase afecțiuni dermatologice, iar datele înregistrate întăresc ideea că acesta este remediul natural care menține tinerețea și nu are efecte secundare”, spune dr. Daniel Hodgdon, dermatolog.

Este un ulei cu un miros subtil, care se absoarbe rapid în piele și o protejează fără să lase un film gras la suprafața ei.



Beneficiile uleiului de marula pentru piele

Adăugarea uleiului de marula în cadrul ritualului de îngrijire a pielii dimineața și seara va avea efecte vizibile. Nu numai că tenul va deveni din nou strălucitor, dar după cel mult 2 săptămâni va fi mult mai neted, cu un contur ferm.

„Uleiul de marula conține o cantitate însemnată de acizi grași Omega-3,-6 și -9, care stimulează producția de colagen. Acești compuși sunt baza unui ten ferm, fără imperfecțiuni sau linii de deshidratare. Conține cu 50% mai mulți antioxidanți decât alte uleiuri naturale cum sunt cel de argan sau jojoba, ceea ce înseamnă că te protejează permanent împotriva efectelor nocive ale poluării. , explică dr. Hodgdon. , explică dr. Hodgdon.

În ceea ce privește comparația cu uleiul de cocos, cel de marula câștigă în mod clar această competiție. „Spre deosebire de uleiul de cocos, uleiul de marula are o compoziție mult mai ușor de absorbit și intră rapid în piele, fără să o lase lucioasă sau să astupe porii. Are un conținut ridicat de acid oleic, așa că intră imediat în piele și îl poți folosi inclusiv ca bază de machia, fără să-ți faci probleme că vei luci toată ziua. Nu va rămâne la suprafața pielii, ci intră în straturile profunde ale epidermei”, potrivit dr. Aanand Geria, dermatolog din New Jersey.

„Folosind uleiul de marula vei aplica o doză benefică de vitamina C la suprafața pielii, plus vitamina E și o varietate de flavonoide și catehine. , potrivit dr. Hodgdon. , potrivit dr. Hodgdon.



Pentru ce tip de piele este potrivit uleiul de marula?

Uleil hidratează și reface orice tip de piele. „Este util atât pentru tenul deshidratat, cât și pentru cel matur, afectat de semnele de îmbătrânire. De asemenea, calmează pielea afectată de rozacee, acnee sau psoriazis. Vindecă iritațiile care apar după ras, fiind util inclusiv în rutina de îngrijire a bărbaților. Uleiul de marula îți va regenera pielea și dacă ai fost la plajă sau ai stat prea mult la soare în timp ce te plimbai”, spune dr. Hodgdon.