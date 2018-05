Sandra Bullock explică de ce i s-a umflat faţa: Vedeta a avut mai multe alergii

Actriţa în vârstă de 51 de ani a dezminţit zvonurile ivite după apariţia sa la gala Oscar, când a apărut cu faţa umflată şi s-a spus că şi-ar fi făcut operaţii estetice.

După gala premiilor Oscar, când chipul ei umflat a stârnit speculaţii despre posibile intervenţii estetice, Sandra Bullock a revenit la aspectul ei obişnuit. Actriţa a dezminţit că şi-ar fi făcut operaţii estetice sau ar fi apelat la procesuri de înfrumuseţare, explicând că a fost bolnavă, iar faţa i s-a umflat din cauza unor reacţii alergice provocate de medicamente. "Eram bolnavă şi am avut alergii înainte de Oscaruri, dar am zis că trebuie să vin. E o parte din munca mea şi sunt fericită să fiu acolo. Apoi, a doua zi, au început să spună că mi-am făcut injecţii şi implanturi", a declarat vedeta pentru InStyle.



Sandra Bullock, care apare pe coperta ediţiei din iunie a acestei reviste, a recunoscut că faţa ei arăta altfel decât de obicei în seara ceremoniei de acordare a premiilor Oscar, şi înţelege graba oamenilor de a trage concluzii. Actriţa a mai spus că dacă schmbarea sa s-ar fi datorat injecţiilor cu botox, rezultatul ar fi fost mult mai bun.



Vedeta a mărturisit că a fost afectată de comentariile despre apariţia sa. "Sunt afectată pentru că nu mă simt încrezătoare când mă îmbrac şi merg pe covorul roşu. Nu sunt persoana care se pricepe la aşa ceva. O imit pe Beyoncé. Iau aceleaşi poziţii ca ea de fiecare dată", a dezvăluit ea. "Încerc să nu pun la suflet lucrurile astea, dar mă enervez şi mă întreb cum pot să scrie aşa ceva? Dar acum am transformat treaba asta în altceva: <<Dacă vă luaţi de copiii mei şi faceţi ceva ilegal, vin după voi>>", a adăugat actriţa.



În seara în care a urcat pe scena galei Oscar, Sandra Bullock a cerut în glumă coborârea luminilor de pe chipul său, ca să pară mai tânără.

, a glumit ea în timp ce se adresa echipei de tehnicieni., a mai spus actriţa, spre amuzamentul celor prezenţi în sală.Gluma-i glumă, dar Sandra a mărturisit pentru InStyle că n-o deranjează că îmbătrâneşte şi că este fericită privindu-i cum cresc pe copiii ei, Louis (opt ani) şi Laila (cinci ani) pentru a fi "plini de speranţă, recunoscători, sănătoşi, drăguţi şi în siguranţă".Admirată pentru frumuseţea sa, Sandra Bullock recunoaşte că a încercat tratamente de înfrumuseţare împreună cu prietenele ei., a spus câştigătoarea premiului Oscar.