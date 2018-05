Riscul de cancer de colon creşte la persoanele cu vârsta de peste 50 de ani

Diagnosticat la timp, acest tip de cancer poate fi tratat! Tot ce trebuie să faceți este un test, o dată pe an!

Cancerul intestinului gros este o tumoră solidă care se formează prin înmulţirea necontrolată a unor celule, fapt ce duce la apariția unor polipi fie în colon, fie în rect. Intestinul gros (1,5 m) este format din cecum, colon (1,3 m) și rect. De aceea, cancerul intestinului gros se mai numește și cancer colorectal.





Depistat la timp, acest tip de cancer poate fi tratat. Una dintre cele mai simple metode de depistare este testul hemocult, care are ca scop identificarea sângerărilor ascunse în scaun.









Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer oferă gratuit 500 de teste hemocult





Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) oferă gratuit 500 astfel de teste tuturor celor interesați. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe site-ul www.invingemcancerul.ro și să solicitați testul care va fi trimis, gratuit, la adresa pe care o menționați. În cazul în care testul identifică sângerări ascunse în scaun, vă rugăm să vă adresați cât mai rapid medicului de familie.





”Am decis să oferim 500 de teste hemocult și să încurajăm oamenii să își facă anual această analiză. Este prima acțiune de acest gen derulată în România, în lipsa unui program național de screening pentru această formă de cancer. Studiile au arătat că testul hemocult, făcut anual, reduce cu 16% riscul apariției cancerului intestinului gros.” spune Cezar Irimia, președintele FABC.





25 dintre cele 28 de țări membre ale Uniunii Europene au implementat programe de screening pentru cancerul colorectal, așa cum se arată într-un document publicat în anul 2017. (Cancer Screening in the European Union, 2017, report on the implementation of the Council Recommendation on cancer screening)





Simptomele cancerului intestinului gros (cancer colorectal)





Sângerările în scaun. Totuşi, sângele prezent în scaun poate fi semn și de alte afecțiuni (hemoroizi, fisuri anale, colită ulcerativă, ulcer duodenal), de aceea este important să discutați cu medicul dumneavoastră;

Modificarea tranzitului intestinal (constipație sau diaree);

Modificarea aspectului și consistenței scaunului;

Senzația că intestinul nu a fost golit complet după eliminarea scaunului;

Senzația de balonare;

Scăderea inexplicabilă în greutate;

Starea de oboseală și slăbiciune neexplicată;

Durerile la nivel rectal sau anal;

O masă palpabilă la nivel abdominal;

Durere, crampe sau umflarea abdomenului;

Anemie prin deficit de fier (număr redus de celule roșii din sânge).









Cauzele cancerului intestinului gros





Cauzele exacte nu sunt cunoscute, dar principalii factori de risc sunt:

Antecedente în familie: riscul crește dacă o rudă de gradul I a fost diagnosticată cu această boală până la vârsta de 45 de ani.

Vârsta: mai mult de 90% dintre cazuri apar la pacienţi cu vârsta de peste 50 ani.

Sexul: cancerul de colon apare mai ales la femei, iar cancerul rectal mai frecvent la bărbaţi.

Fumatul creşte de 2.5 ori riscul de apariție a adenoamelor.

Alcoolul consumat în cantități crescute, în fiecare zi (în special berea), dublează riscul de apariție a acestei boli.

Dieta: dietele vegetale cu conţinut bogat în fibre şi sărac în grăsimi pot reduce riscul de cancer al intestinului gros.Consumul crescut de grăsimi si glucide rafinate se asociază însă cu un risc crescut.

Bolile inflamatorii intestinale: Colita ulcerativă și boala Crohn cresc riscul de cancer de 4 până la 20 de ori.





”Cancerul colonului este de multe ori asimptomatic până în stadii avansate. Cu cât este diagnosticat mai precoce, cu atât șansele de vindecare cresc. De aceea, este foarte important ca oamenii să vină la medic, să nu se teamă. Cu cât mai repede, cu atât mai bine!”, spune medicul oncolog dr. Adina Croitoru.





Intervenția chirurgicală este cea mai frecventă metodă de tratament, dar în funcție de stadiul bolii, poate fi nevoie de chimioterapie sau radioterapie.





Nu uitați! Un test hemocult pe care îl puteți face acasă vă poate salva viața!