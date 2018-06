Mai tare decât cancerul: Val Kilmer va juca în „Top Gun 2“ alături de Tom Cruise

Actorul diagnosticat cu cancer la gât revine în rolul Iceman, în filmul „Top Gun: Maverick“, cu Tom Cruise în rol principal.

Au trecut mai bine de 30 de ani de când Val Kilmer devenea Iceman, personajul din "Top Gun", pe numele său real Tom Kazansky, rivalul lui Maverick (interpretat de Tom Cruise) din primul film, lansat în 1986 şi regizat de Tony Scott.Publicaţia The Wrap a anunţat miercuri că Val Kilmer, care a fost diagnosticat în urmă cu doi ani cu cancer la gât, va juca în "Top Gun 2", alături de Tom Cruise.Unul dintre cele mai de succes filme de la Hollywood, "Top Gun" a avut încasări de peste 357 milioane de dolari după lansare."Top Gun: Maverick" va fi lansat pe 12 iulie 2019. Regizorul filmului "Top Gun: Maverick" este Joseph Kosinski, care a semnat şi "Oblivion. Planeta uitată/Oblivion", cu Tom Cruise în distribuţie, iar scenariul peliculei este semnat de Peter Craig, Justin Marks, Ashley Miller şi Zack Stentz.Kilmer a recunoscut anul trecut că a fost diagnosticat cu cancer la gât, după o lungă perioadă în care a negat informaţiile apărute în presă despre starea lui de sănătate.Starul a încercat din răsputeri să ascundă faptul că este bolnav, deşi a fost fotografiat în câteva rânduri şi arăta foarte slăbit şi schimbat. El a recunoscut abia pe 26 aprilie că are cancer. Kilmer a suferit o traheotomie şi după chimioterapie starea lui de sănătate s-a îmbunătăţit.Val Kilmer a fost unul dintre cele mai mari staruri de la Hollywood în anii 1990. Printre rolurile importante din cariera actorului american se numără cele din filmele "Batman Forever" (1995), "Top Gun" (1986), în care l-a interpretat pe locotenentul Tom "Iceman" Kazansky, şi "The Doors", din 1991, regizat de Oliver Stone, în care l-a interpretat pe legendarul Jim Morrison.Foto: Hepta