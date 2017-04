Mai mult mamă decât vedetă: Tori Spelling, prima apariţie după a cincea naştere

Actriţa în vârstă de 43 de ani nu mai are timp de machiaj. Îmbrăcată într-o salopetă din denim, ea a ieşit în oraş cu doi din cei cinci copii.

A lăsat deoparte televiziunea şi filmul, dar familia este pe primul plan pentru ea. După ce a reuşit să-şi salveze căsnicia şi a adus pe lume al cincilea ei copil, vedeta din "Beverly Hills 90210" e o femeie împlinită, pentru care contează mai puţin cum arată sau ce scrie presa mondenă.



Tori Spelling a fost ieşit duminică, în Los Angeles, cu copiii ei mai mari, Stella, în vârstă de cinci ani, şi Liam, în vârstă de zece ani. Este prima oară când actriţa e fotografiată în public după ce pe 2 martie a adus pe lume al cincilea său copil, un băieţel pe nume Beau, relatează cotidianul britanic Daily Mail.



Vedeta a postat chiar ea două poze pe Instagram şi a scris că a mers la un magazin de produse pentru campare, în căutare de idei pentru ziua lui Liam, care va împlini zece ani şi pe care vor să-l aniverseze la un picnic.

Într-o ţinută obişnuită, cu salopetă din denim, un tricou negru şi ghete maron în picioare, Tori a renunţat la machiaj şi şi-a prins părul într-o codiţă mică, fără nicio pretenţie de stil, părând o casnică ieşită la cumpărături sau soţia unui fermier dintr-un orăşel american de provincie. Nu este însă prima oară când ea renunţă la un look aranjat - actriţa preferă ţinutele casual, lejere, şi obişnuieşte să iasă pe stradă fără machiaj. În plus, ea a postat deseori pe reţelele de socializare imagini în care are un look natural.