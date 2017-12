Kylie Minogue nu refuză experimentele sexuale: „Suntem fiinţe curioase“

Vedeta australiană în vârstă de 49 de ani şi-a spus deschis părerea despre experimentele sexuale precum schimbul de parteneri.

Unul dintre cele mai importante sex-simboluri din showbiz-ul mondial, Kylie Minogue iese în prim-plan cu o mărturisire neaşteptată despre sexualitatea sa. Întrebată ce părere are despre swinging (schimbul de parteneri), vedeta în vârstă de 49 de ani a declarat: "Suntem curioşi, oamenii sunt fiinţe curioase", a recunoscut ea.



Kylie, care acum îşi promovează ultimul film, "Swinging Safari", a dat un interviu pentru Yahoo! Be în care a fost întrebată dacă s-a gândit vreodată la schimbul de parteneri. Vedeta nu a dat un răspuns direct, dar a lăsat de înţeles că nu refuză experimentele sexuale, relatează Daily Mail.



Swinging, cunoscut și ca schimbare de parteneri sau stil de viață swing sau swingers, constă în practica deschisă a contactelor sexuale cu parteneri din afara cuplului, în scop recreaţional sau pentru interacționare socială. Fenomenul swing poate fi văzut ca o parte a revoluției sexuale din ultimele decenii, care a apărut ca urmare a creșterii relațiilor sexuale, datorită prevalenței practicii sexului protejat în această perioadă.

În general, swingul are loc când un cuplu se implică în relații sexuale cu un alt cuplu, cu mai multe cupluri sau persoane singure. Actul sexual poate avea loc în aceeași cameră dar și în camere separate.



Mărturisirea cântăreţei, fie ea şi pe ocolite, confirmă afirmaţiile făcute de o mai veche cunoştinţă a sa. În 2014, Sean Smith a scris în cartea "Kylie" că artista australiană şi-a făcut de cap cu un coleg în vârstă de 18 ani, Paolo Marcolin, pe vremea când cei doi studiau la colegiu. Episodul a avut loc la o petrecere în care Kylie s-a îmbătat, iar cei doi au început apoi o relaţie pe care Paolo susţine că a încheiat-o destul de repede, pentru că a descoperit că nu aveau nimic în comun, scrie Express.

Marcolin, actualmente designer grafic, a mai spus că relaţia pe care a avut-o cu vedeta australiană în adolescenţă i-a arătat că ea era expertă în materie de sex., a dezvăluit Paolo în cartea menţionată., a adăugat el., a continuat Paolo.