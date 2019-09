Keanu Reeves împlinește 55 de ani: 10 lucruri inedite despre cel mai atipic star de la Hollywood

Ce repede trece timpul! Unul dintre cei mai iubiți şi talentaţi actori, Keanu Reeves împlinește 55 de ani.

În lumea strălucitoare a vedetelor de la Hollywood se disting multe personaje neobișnuite. Iar între acestea, Keanu Reeves poate fi socotit cel mai atipic star din cetatea filmului. Trăiește ca o persoană obișnuită, în ciuda averii pe care i-a adus-o talentul, este foarte modest și continuă să-i surprindă plăcut pe necunoscuții care îl întâlnesc, deși i s-a dus vestea că e un tip normal și foarte săritor. Pe rețelele de socializare și în presă apar constant mărturii despre felul lui simplu de a fi, despre gesturile de bunătate pe care le-a făcut și despre amabilitatea cu care își tratează fanii, lucruri foarte rare pentru starurile de categoria sa.



Bunătatea lui Keanu Reeves a fost modelată și de loviturile pe care le-a primit. După o copilărie grea, în care la numai trei ani a fost părăsit de tatăl său, iar mama a avut 5-6 parteneri. A trecut din oraş în oraş şi din şcoală în şcoală. Keanu a urmat cursurile a patru licee şi s-a luptat cu dislexia.



Cel mai bun prieten al său, actorul River Phoenix, a murit în 1993, din cauza unei supradoze de droguri, la doar 23 de ani, tragedie care l-a zdruncinat puternic.



În 2000, fiica actorului, Ava, a murit la naştere. Durerea a fost atât de mare, încât Keanu şi iubita lui, Jennifer Syme, s-au despărţit.

Aceasta a murit un an mai târziu, într-un accident auto, lăsându-l pradă suferinţei şi regretelor.Sora lui, Kim, cu doi ani mai mare decât el, despre care Keanu spune că este cea mai buna prietenă a sa, s-a luptat ani buni cu leucemia.Modest şi echilibrat, Keanu Reeves nu pune preţ pe bani. Deşi are o avere de 100 de milioane de dolari, el continuă să circule cu metroul, are grijă de sora şi de mama lui şi obişnuieşte să doneze sume importante în scopuri caritabile., a declarat starul într-un interviu publicat de revista Hello!.



Înainte de a fi salvatorul mesianic din "Matrix" sau asasinul pozitiv din "John Wick", Keanu Reeves este un om bun în viața de zi cu zi.

Trecut prin multe, el pune oamenii și experiențele înaintea banilor. Așa ceva nu prea se mai găsește la Hollywood!Biografia lui este presărată cu date interesante, mai puțin cunoscute, pe care Bright Side le trece în revistă.