Jude Law, noul papă în chiloți: Starul provoacă imaginația femeilor în primul trailer al noului sezon al serialului „The Young Pope“

La 46 de ani, Jude Law dă tot ce are mai bun în noul sezon, intitulat „The New Pope“. Starul defilează ca un model pe plajă, înconjurat de femei, expunându-și corpul tonifiat.

Vești bune pentru femeile din toată lumea! Cel mai frumos papă din istorie, Pius al XIII-lea, întruchipat de Jude Law, revine într-un nou sezon al serialului "The Young Pope". Și o face într-o manieră surprinzătoare - defilând ca un model, purtând doar slipi albi, pe o plajă, înconjurat de femei.



Actorul în vârstă de 46 de ani arată excelent în primul trailer al noului sezon al serialului produs de HBO, intitulat "The New Pope". Imaginile prezintă o plajă cu nisip auriu, un cer albastru şi o mare liniştită din care îşi face apariţia Jude Law într-un sumar costum alb de baie, în timp ce actorul britanic, care l-a interpretat în prima parte a acestei producţii de televiziune pe fictivul papă american Pius al XIII-lea, se plimbă pe o plajă plină de femei tinere, care îl privesc cu dorinţă.



Urmează o succesiune de scene albe, albastre şi luminoase, ce contrastează cu apariţia lui John Malkovich, plimbându-se pe coridoarele întunecate ale Vaticanului, îmbrăcat în straie papale și urmat de cardinali. Chipul său serios şi concentrat contrastează cu faţa zâmbitoare a lui Jude Law.



Cu un corp tonifiat, bine lucrat la sală înainte de filmări, Jude pășește pe plajă, apoi întoarce privirea spre camera de filmat și face cu ochiul, în timp ce femeile printre care trece joacă volei, iar altele îl urmăresc din planul secund.

Spre finalul clipului, o tânără îmbrăcată cu o rochie albastră leșină după ce Jude Law trece pe lângă ea.Pe fundal se aud acordurile unei piese a muzicianului american Jimi Hendrix, "All along the Watchover", în timp ce pe ecran apare titlul noului serial TV, scris cu litere roşii, produs de HBO, Sky şi Canal+.

La trei ani după "The Young Pope", Jude Law reia personajul fictiv Lenny Belardo/Pius al XIII-lea, primul papă american din istorie, notează Daily Mail.



După criticile bune primite de prima parte a acestei producţii, Paolo Sorrentino revine cu noi episoade în care vor apărea actorii îndrăgiţi de fanii serialului, precum Cécile de France, Ludivine Seigner şi Maurizio Lombardi, dar şi alţii protagonişti noi, printre care se numără Henry Goodman, Yuliya Snigir şi Massimo Ghini.



În "The New Pope" vor juca Sharon Stone şi cântăreţul Marilyn Manson, deşi personajele interpretate de cele două vedete nu sunt deocamdată cunoscute.



"The New Pope" beneficiază de un scenariu scris de Paolo Sorrentino, Umberto Contarello şi Stefano Bises şi este produs de Lorenzo Mieli şi Mario Gianan.

Producţia noului sezon, despre a cărui intrigă se cunosc puţine detalii, a stârnit un interes deosebit în timpul filmărilor.