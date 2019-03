Helena Christensen, o femeie care arată periculos de bine la 50 de ani: Imaginile care o neliniștesc pe Victoria Beckham

Supermodelul danez a postat un selfie provocator, apoi a pozat nud la 50 de ani, demonstrând că nu degeaba își face griji Victoria Beckham pentru apropierea acesteia de soțul ei.

Prietenia dintre soțul ei și Helena Christensen i-ar fi aprins "senzorii" Victoriei Beckham, care ar fi intrat la bănuieli, scrie presa britanică. O fi sau n-o fi adevărat, cert e că are de ce să-și facă griji. Chiar dacă are 50 de ani, Helena arată periculos de bine, iar cele mai recente fotografii pe care ea le-a postat pe Instagram explică de ce Victoria Beckham stă cu ochii în patru: mai bine să previi decât să încerci să mai repari ceva.



Supermodelul danez a publicat duminică o imagine în care apare îmbrăcată cu o rochie neagră, cu un decolteu amplu care îi scotea în evidență sânii, și cu o blană falsă pe umeri.



Luni, ea a revenit cu două "lovituri" și mai puternice, două imagini în care apare nud, realizate într-o ședință foto pentru FedEx. Într-unul dintre instantanee, ea stă dezbrăcată, înconjurată de o grămadă de cutii goale din carton, acoperindu-și sânii cu palma dreaptă, într-o postură seducătoare. În celălalt cadru, de data aceasta alb-negru, ea stă înconjurată de cutii și își ține mâna stângă la tâmplă.



Nu doar aceste poze o neliniștesc pe Victoria Beckham, ci și selfie-ul pe care Christensen și David Beckham l-au făcut împreună în decembrie, la Art Basel. Imaginea realizată și postată de Helena a făcut senzație pe rețelele de socializare, mulți dintre admiratorii săi fiind de părere că ea și David se potrivesc. "Un cuplu minunat!!!", "Oau! Cei mai frumoși doi oameni din lume!", "Omg, amândoi formați cuplul perfect, uimitor", au scris fanii pe pagina ei.



Potrivit The Sun, Victoria (44 de ani) e iritată de apropierea dintre soțul ei și modelul danez și are senzația că Helena îi cam dă târcoale lui David (43 de ani). Cei doi s-ar fi întâlnit și la o petrecere privată în Miami, la care ar fi participat și Bella Hadid (22 de ani). "Victoria este deseori enervată de prieteniile lui David cu femei celebre - e o gelozie normală, dat fiind că ei îi place să petreacă mai mult timp cu el. David și Helena sunt de ceva timp prieteni. Iar Bella și David au mai fost văzuți împreună. Victoria a auzit de o petrecere nocturnă în Miami și asta a enervat-o, fiindcă ea nu a putut să ajungă", a spus o sursă citată de ziarul britanic.



Pe de altă parte, David Beckham și Bella Hadid s-au întâlnit prima oară pe stadioul Parc des Princes din capitala Franței, la un meci jucat de Paris Saint Germain, în martie anul trecut, notează Daily Mail. Cei doi au fost fotografiați în timp ce dădeau mâna, iar David zâmbea amabil. Puțin mai târziu, fostul fotbalist a fost văzut privind-o încântat, în timp ce Bella privea meciul.