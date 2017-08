Helena Christensen, mereu tânără: Cum arată o femeie frumoasă la 47 de ani

Deşi se apropie de 50 de ani, modelul danez arată extraordinar, demonstrând încă o dată că o femeie frumoasă rămâne tânără la orice vârstă.

Mai întâi, ochii. Ochii ei verzi te frapează. Și da, mai este și chipul ei ireal de tânăr, ca și cum ar avea 30 și un pic de ani, nicidecum doar trei până face 50. Helena Christensen este așa cum orice femeie și-ar dori să fie la vârsta ei și ceea ce orice bărbat și-ar dori să aibă lângă el de la o vârstă încolo, oricâte fetișcane i-ar face ochi dulci.



Supermodelul danez arată senzațional în cea mai recentă campanie pe care a realizat-o. Cu un look ireal de întinerit, Helena a pozat în casa ei din Copenhaga, construită pe malul mării, în diverse ținute, și au fost publicate săptămâna trecută, pentru a marca lansarea campaniei Designers at Debenhams AW16, relatează cotidianul britanic Daily Mail.



Fotografiile confirmă stilul ei preferat - vintage, colorat și confortabil - dar și forma excelentă în care se află vedeta, mamă a unui copil. Ea a declarat că partea cea mai plăcută a ședinței foto a fost faptul că a lucrat cu fotografa de modă Anja Poulsen: "Este o prietenă cu care râd mult și cu care m-am distrat când am făcut aceste fotografii."



"Îmi place casa mea de pe plajă. Cred că fotografiile au niște vibrații drăguțe în ele, ca să ne aducă în spiritul Crăciunului", a adăugat vedeta.



Helena a mai spus că ținuta preferată de la acest shooting este rochia de catifea Preen/Edition, perfectă pentru petrecerile de Crăciun. "Dar mi-a plăcut și rochia Jenny Packham, e atât de elegantă!", a menționat ea. "Pentru un look mai relaxat, jacheta Nine by Savannah Miller PJ este șic", a mai spus vedeta.



Deși e cam greu de crezut, Helena Christensen susține că nu este sigură că are suficient stil, deși recunoaște că nu-și face griji când alege cu ce se îmbracă. "Nu cred că sunt mereu foarte elegantă. Mă simt bine când port haine care sunt puțin nepotrivite și unice."



Frumusețea naturală a supermodelului danez o ajută, totuși, să poarte degajată orice ținută, casual sau glamour. Secretul ei nu este tocmai un secret, este ceva la îndemâna multor femei - un somn bun. "Mi-aș dori să pot cumpăra așa ceva la sticluță", a mărturisit ea. Pe lângă odihnă, Helena Christensen se menține în formă cu yoga și înot.