Eddie Murphy face copii „pe bandă rulantă“: Starul a devenit tată pentru a zecea oară, la 57 de ani

Actorul american este din nou în culmea fericirii. Iubita lui cu 18 ani mai tânără a născut un băiat.

Eddie Murphy are zece copii după ce partenera lui, Paige Butcher, a născut vineri un băiețel. Micuțul a avut trei kilograme la naştere și va purta numele Max Charles., a declarat un reprezentant al cuplului pentru revista People Max Charles este al doilea copil al starului cu actrița australiană - cei doi mai au o fiică, născută în 2016.Sarcina actriței australiene a devenit publică în luna august. O lună mai târziu, Butcher a dezvăluit pentru TMZ că așteaptă un băiețel.Eddie Murhpy, în vârstă de 57 de ani, și Paige Butcher (39 de ani) s-au cunoscut pe platourile de filmare pentru lungmetrajul "Big Momma's House 2", în 2006, şi au o relaţie din 2012. Ei au confirmat în septembrie că s-au logodit, dar se pare că încă nu au fixat data nunții. O sursă a declarat pentru People că cei doi își doresc mai întâi un frățior pentru fiica lor., a spus sursa citată.Eddie Murphy mai are opt copii din relaţii anterioare: Eric, în vârstă de 29 de ani, cu Paulette McNeely; Bria, în vârstă de 28 de ani, Miles Mitchell, în vârstă de 25 de ani, Shayne Audra, în vârstă de 23 de ani, Zola Ivy, în vârstă de 18 ani, şi Bella Zahra, în vârstă de 16 ani, cu fosta soţie Nicole Mitchell Murphy; Christian, în vârstă de 27 de ani, cu Tamara Hood, şi Angel Iris, în vârstă de 11 ani, cu Mel B.Născut pe 3 aprilie 1961, la New York, Eddie Murphy este actor şi producător.S-a remarcat în filme ca "Beverly Hills Cop", "Dr. Dolittle" şi "The Nutty Professor" şi a primit o nominalizare la Oscar pentru rolul secundar din "Dreamgirls" (2006).Foto: Hepta