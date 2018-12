Viața de lux pe care o duce soția lui El Chapo: „Kim Kardashian a Mexicului“ provoacă indignare cu gențile Prada și pozele de pe Instagram

În timp ce Joaquín „El Chapo“ Guzman riscă închisoarea pe viață, soția lui continuă să se bucure de viața plină de lux cu care s-a obișnuit.

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, cel pe care toată lumea îl știe după porecla "El Chapo", este mai aproape ca oricând de pedeapsa cu închisoarea pe viață, dar asta încă nu a schimbat cumva felul în care soția lui se bucură de tot ce acesta i-a oferit. În timp ce Joaquín este judecat în condiții de securitate maximă de un tribunal din Brooklyn, Nerw York, Emma Coronel continuă să se bucure de luxul cu care a fost obișnuită după ce l-a cunoscut pe cel mai mare traficant de droguri din lume și a devenit soția lui.



Supranumită "Kim Kardashian a Mexicului" pentru aspectul ei fizic și pentru felul deschis în care își prezintă viața pe rețelele de socializare, fosta regină a frumuseții din țara sa oferă incursiuni periodice în stilul ei de viață opulent. În ultimele luni, Emma, în vârstă de 29 de ani, a postat pe Instagram mai multe imagini în care apărea în bikini, pe plajă, în timpul unei vacanțe însorite în Los Cabos, dar și câteva cadre în care își prezintă cu mândrie gențile Prada pe care și le-a cumpărat.

Cu ce bani, nu-i greu de ghicit.Într-o fotografie de pe contul ei de Instagram, soția lui El Chapo apare împreună cu gemenele lor, pe care se spune că acesta le iubește ca pe ochii din cap. Emaly și Maria, în vârstă de șapte ani, au și ele genți de designer.În septembrie, Emma Coronel a făcut o mișcare greșită - ea a atras atenția asupra sa după ce a publicat pe Instagram imagini de la o petrecere în stil Barbie pe care a organizat-o pentru fetițele sale, o cheltuială substanțială care cu siguranță a fost observată de Departamentul de Combatere a Drogurilor (DEA) și de procurorii care l-au pus sub acuzare pe El Chapo.În plus, petrecerea luxoasă a stârnit indignarea mexicanilor care o acuză pe Emma că folosește "banii mânjiți cu sânge" ai soțului său., a declarat un agent DEA pentru New York Post