Rennesence by Biotissima®- o nouă gamă profesională de produse anti-aging cu efecte vizibile imediate

Se apropie încet încet acea perioadă din an când pielea devine uscată, ternă și lipsită de strălucire, necesitând o atenție aparte. Mai mult decât atât, tenul care este cel mai expus la factorii externi, trebuie să facă acum față unor temperaturi scăzute și unei vremi capricioase care odată cu inaintarea în vârstă influențează apariția și adâncirea inesteticelor riduri.

Life Care® a lansat o nouă gamă profesională de produse anti-aging cu efecte vizibile imediate: Rennesence by Biotissima®, special creată pentru tratarea și ameliorarea ridurilor, pentru o piele fermă și perfect hidratată.

În plus, au pregatit pentru tine câteva sfaturi extrem de utile pe care să le urmezi în acest sezon pentru ca tenul tău să-și păstreze sănătatea și frumusețea naturală.

1. Alege produse destinate nevoilor tale



Fiecare problemă a tenului are nevoie de un alt tip de produs. Pielea este expusă zilnic la stresul factorilor externi și la pericolul radicalilor liberi. De aceea, are nevoie de o ingrijire consecventă. In ceea ce privește problema ridurilor, alege-le pe cele cu ingrediente active, fără substanțe toxice. Life Care® îți recomandă Pachetul TRIO Rennesence Biotissima® ce conține 3 produse revoluționare pentru un ten mai tânăr, ferm, lipsit de riduri:

Rennesence Wrinkle Filler, Biotissima® , formulă îmbogățită cu substanțe puternic active, precum Matrixyl® 3000, Acid Hialuronic și Vitamina A, care reduce aspectul ridurilor prin umplerea și netezirea acestora. Acționează instant și scade semnificativ aspectul ridurilor timp de până la 8 ore. Textura ușoară și mătăsoasă și modul de aplicare precis, ajută produsul să se întindă cu ușurință pe zona dorită, netezind și luminând tenul.

Rennesence Lifting Serum, Biotissima® înlocuiește acum diversele intervenții de lifting cu o metodă non-chirurgicală! Este un serum ce are un efect de lifting de pana la 8 ore, conținând 40% ingrediente active diferite.

Rennesence Magnetic Mask, Biotissima®, o mască cu o formulă cu totul specială, bazată pe particule de fier, îmbogățită cu ingrediente revoluționare în domeniul anti-aging (retinol, Matrixyl® 3000 si uleiuri nutritive).

Modul „magic” de îndepărtare cu ajutorul magnetului, activează microcirculația la nivelul pielii, crescând capacitatea de regenerare, astfel obținând un ten energizat și sănătos. Folosind produsele de îngrijire potrivite, vei obține rezultate rapide și sigure.

2. Protejează-ți tenul

Chiar dacă afară soarele nu mai strălucește puternic pe cer, razele UV incă sunt prezente și îți afectează pielea dacă nu o protejezi corespunzător. Efectele acestora sunt nu pot fi neglijate: usucă pielea, favorizează apariția ridurilor influențând îmbătrânirea prematură. Astfel, de fiecare dată când ieși afară aplică un strat de cremă cu protecție ultraviolete ce vor stopa razele să îți afecteze tenul.

Nu degeaba se spune că frumusețea vine din interior. Ceea ce consumi se va reflecta și în aspectul pielii tale. Poți preveni apariția ridurilor mâncând mai mult pește (somon sau alte soiuri de apă rece). Peștele conține proteine care ajută la formarea celulelor tenului, dar și acizi grasi omega-3 care hrănesc pielea și-i dau un aspect tineresc. De asemenea, bea foarte multă apă, astfel încât să fii mereu hidratată. Având la dispoziție aceste sfaturi, te poți bucura de noul sezon friguros fără să îți faci griji de sănătatea și frumusețea tenului tău.