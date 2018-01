Discursul extraordinar cu care Oprah a stors lacrimi la Globurile de Aur 2018: Fanii o vor la Casa Albă

Oprah Winfrey a ţinut un discurs remarcabil la gala Globurilor de Aur 2018. Cuvintele ei le dau speranţe celor care cred că va candida la viitoarele alegeri prezidenţiale din SUA.

Ceea ce a spus Oprah Winfrey duminică seară, pe scena de la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles, nu putea rămâne fără urmări. Discursul emoţionant pe care vedeta în vârstă de 63 de ani l-a susţinut la cea de-a 75-a ediţie a galei Globurilor de Aur a furat tot spectacolul şi a provocat reacţii puternice pe reţelele de socializare, relatează cotidianul britanic Daily Mail.



Recompensată cu premiul Globul de Aur pentru întreaga carieră, Oprah a devenit prima femeie de culoare care primeşte această distincţie. Ea şi-a început discursul care i-a lăsat pe mulţi dintre cei prezenţi cu lacrimi în ochi povestind despre sentimentele pe care ea le-a încercat când era copil, urmărindu-l în 1964 pe Sidney Poitier cum primea trofeul pentru cel mai bun actor.



"Nu-i mai puţin important pentru mine că în acest moment sunt câteva fetiţe care mă văd cum devin prima femeie de culoare care primeşte acelaşi premiu. Este o onoare şi un privilegiu să împart această seară cu ele toate. Vreau ca toate fetele să ştie că o nouă zi este la orizont. Când acea zi va veni, în sfârşit, va fi datorită multor femei magnifice, dintre care multe se află chiar aici în această sală în seara asta, şi unor bărbaţi fenomenali care luptă din greu pentru a se asigura că ei vor fi liderii care ne vor purta în vremuri când nimeni nu va mai trebui să spună din nou <<me too>>", a spus Oprah.



Winfrey a abordat apoi tema scandalurilor sexuale care au răvăşit Hollywood-ul anul trecut, spunând că e inspirată de toate femeile care şi-au împărtăşit cu mult curaj poveştile abuzurilor îndurate. "Nu este doar o poveste care afectează industria divertismentului. Este una care transcede orice cultură, geografia, rasă, religia, politica şi domeniile de activitate. Aşa că vreau să-mi exprim în seara asta gratitudinea pentru toate femeile care au îndurat ani de abuzuri pentru că ele, ca şi mama mea, aveau copii de hrănit şi facturi de plătit şi visuri de urmat. Ele sunt femeile ale căror nume nu le vom şti niciodată. Sunt casnice şi muncitoare în ferme. Muncesc în fabrici şi în restaurante, la facultate, în inginerie, medicină şi ştiinţă. Sunt atletele noastre la Olimpiade şi sunt soldaţii noştri în armată", a mai spus Oprah.



Vedeta a amintit apoi cazul unui abuz îndurat de o femeie, Recy Taylor, violată de şase bărbaţi albi în timp ce se întorcea acasă de la biserică. Întâmplarea s-a petrecut în 1944, în Alabama, şi a stârnit indignarea americanilor de culoare din întreaga ţară, sădind seminţele luptei purtate mai târziu de Mişcarea pentru drepturi civile. "Bărbaţii care au încercat să o distrugă n-au fost niciodată pedepsiţi. Recy Taylor a murit acum zece zile, la puţin după ce a împlinit 98 de ani", a spus Winfrey. "A trăit aşa cum trăim toţi, prea mulţi ani în cultura distrusă de brutalitatea oamenilor puternici. Prea mult timp, femeile n-au fost ascultate sau crezute dacă îndrăzneau să vorbească despre adevărul puterii acestor oameni. Dar vremea lor a venit. Acum e vremea lor", a continuat Oprah.



"Sper doar că Recy Taylor a murit ştiind că adevărul ei, precum adevărul multor altor femei care au fost afectate în aceşti ani şi sunt chiar şi acum, să-şi continue marşul înainte. Este aici cu fiecare femeie care alege să spună <<Me too>> şi cu fiecare bărbat care alege să o asculte", a mai spus vedeta.



Speech-ul a fost catalogat pe Twitter drept unul dintre cele mai bune discursuri din istoria Americii, iar mulţi consideră că Oprah trebuie să candideze în alegerile prezidenţiale americane din 2020. "E amuzant să te distrezi pe seama unei candidaturi a lui Oprah la prezidenţiale, dar discursul chiar a fost prezidenţial. A fost fenomenal, chiar şi după standardele ei", a scris cineva pe Twitter.