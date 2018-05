Cool şi cerşetor: Keanu Reeves arată din nou ca un vagabond

Cu un aspect neîngrijit şi cu tălpile goale, starul considerat unul dintre cei mai frumoşi bărbaţi de la Hollywood s-a odihnit pe un trotuar în timp ce fuma o ţigară.

Recunoscut pentru stilul său de viaţă neconvenţional, simplu, fără pretenţii de vedetă, Keanu Reeves este unul dintre cei mai interesanţi bărbaţi de la Hollywood. Actorul în vârstă de 53 de ani şi-a obişnuit fanii cu apariţii neobişnuite pentru statutul său de star - deseori el este neîngrijit, doarme pe unde apucă şi rătăceşte pe străzi ca un vagabond. Puse pe seama unor crize existenţiale, aceste "ruperi de ritm" ale starului îl ajută să simtă că este om, să nu-şi piardă rădăcinile şi să preţuiască valoarea vieţii simple, nu cea a banilor.



Joi după-amiaza, Keanu Reeves a arătat din nou ca un om al străzii. Cu pletele şi barba neîngrijite şi cu o şapcă roşie pe cap, el stătea pe un scaun, pe trotuar, în tălpile goale, în timp ce fuma liniştit. Scena neverosimilă surprinsă pe o stradă din Brooklyn sugera că un om fără adăpost a găsit un loc în care să se bucure de puţină relaxare. De fapt, Keanu Reeves era acolo într-o pauză de filmări pentru partea a treiea a francizei de succes "John Wick", scrie Daily Mail.



Deşi în fotografiile publicate de cotidianul britanic apare singur, actorul era însoţit de o echipă de asistenţi de producţie şi a stat pe un scaun cât timp aceştia au desacărcat mai multe materiale şi o motocicletă dintr-o camionetă.

Actorul se va întoarce în rolul asasinului profesionist John Wick din seria de acţiune care a obţinut încasări cumulate de 260 de milioane de dolari la nivel mondial, generând şi crearea unui joc video foarte popular. Al treilea film al francizei va fi lansat în 2019.

În ultimii ani, Keanu Reeves a atras atenţia cu stilul său de viaţă ieşit din tipare. El a devenit subiectul unor meme-uri pe internet, cel mai cunoscut dintre acestea fiind "sad Keanu", creat în 2010, când o imagine, în care starul aflat singur pe o bancă, arătând neîngrijit, în timp ce mânca un sandvich, i-a îngrijorat pe fani. Keanu Reeves părea să fi ajuns într-un punct critic, iar admiratorii lui au organizat pe Facebook o campanie de "salvare" a actorului. De atunci, în fiecare an, pe 15 iunie, are loc "Cheer Up Keanu Day".