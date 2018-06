Chiar are 50 de ani? Kylie Minogue apare fără machiaj într-un nou videoclip

Cântăreaţa îndrăzneşte să-şi arate frumuseţea naturală şi la 50 de ani. Ea a renunţat la machiaj într-un nou videoclip filmat în Cuba.

Nici nu se cunoaşte că a împlinit 50 de ani! Kylie Minogue continuă să încânte cu frumuseţea ei şi nu se fereşte să renunţe la protecţia pe care o asigură machiajul, demonstrând că are deplină încredere în ea şi că vârsta nu o influenţează negativ.



Cântăreaţa australiană a publicat recent pe Instagram câteva imagini din timpul filmărilor noului ei videoclip, intitulat "Golden", la care a lucrat în Cuba. Ca de obicei, artista arată splendid, ca şi cum ar avea cu cel puţin zece ani mai puţin. În fotografiile publicate de ziarul britanic Daily Mail, Kylie apare fără machiaj, îmbrăcată doar în lenjerie, o ipostază în care le face concurenţă puternică unor vedete mult mai tinere. "În spatele scenelor din clipul #Golden, pe un acoperiş în Cuba. N-am avut lumini, echipă de filmare... nici machiaj!!", a scris ea alături. "Mi-a luat ceva ca să o conving pe regizoarea mea, Sophie Muller, dar am reuşit! Iar directorul nostru de imagine, John Perez, a filmat clipul cu camera lui. Job. Îndeplinit!", a încheiat ea.



În următoarele zile, cântăreaţa a fost la New York, unde a avut de lucru.

Marţi, ea a ieşit pe stradă într-o rochie lungă portocalie, cu imprimeu floral violet, la care a adăugat sandale violet cu toc înalt, o ţinută de vară care i se potrivea perfect.Kylie Minogue străluceşte din nou după începerea altei relaţii, Paul Solomons (43 de ani), directorul de creaţie al publicaţiei GQ. Presa a scris în februarie că solista are o relaţie, dar nu doreşte ca lucrurile să se precipite şi să devină "ceva serios"., a spus o sursă pentru The Sun.Artista a confirmat la finele lunii mai noua sa relaţie, publicând pe Instagram o fotografie în care cei doi se sărutau la petrecerea oferită luna trecută de Kylie, la aniversarea zilei sale de naştere. "Birthday girl", a scris ea lângă imaginea în care îşi ţinea ambele braţe în jurul gâtului lui Solomons, un cadru care i-a luat prin surprindere pe cei 1,6 milioane de admiratori de pe Instagram ai artistei.