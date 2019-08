20 de lucruri pe care nu le știai despre Brad Pitt: Câți bani avea când a plecat la Hollywood

La 55 de ani, Brad Pitt încă se numără printre cei mai doriți bărbați de la Hollywood. După divorțul de Angelina Jolie nu se grăbește să-și refacă viața, dar pe plan profesional își continuă cariera în forță, revenind în prim-plan cu rolul din noul film al lui Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood".



Titlul i se potrivește perfect; cândva, la Hollywood sosea un puști simpatic și încrezător în șansa lui, hotărât să-și facă loc printre cei mai buni. Au trecut atâția ani de atunci, iar el n-a mai plecat din vârf.



Bright Side scoate la lumină 20 de lucruri inedite despre unul dintre bărbații emblematici de la Hollywood. Iată-l pe Brad Pitt analizat așa cum nu-l știai!

Foto: Hepta, Bright Side