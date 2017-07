Suedeza zburătoare: Susanna din Goteborg, pilot de avion şi vedetă pe Instagram la 40 de ani

Susanna Sundberg se află de peste 10 ani la manşa curselor comerciale. Ea a cucerit o mulţime de admiratori cu imaginile superbe de pe Instagram.

Suedezele care au devenit pilot de avion şi cuceresc zeci de admiratori cu fotografiile pe care le postează pe Instagram sunt un fenomen despre care am mai scris aici. Iar Susanna Sundberg confirmă acest val de femei frumoase care preiau controlul avioanelor şi ne uimesc cu stilul lor de viaţă relaxat. Această suedeză în vârstă de 40 de ani, din Goteborg, este comandant de zbor pe un aparat BAe 146 şi are 62.000 de urmăritori pe Instagram care îi apreciază fotografiile din cabina piloţilor şi din destinaţiile îndepărtate în care ajunge.



Supranumită şi Susy the Pilot, suedeza este surprinsă în imagini remarcabile, în timp ce verifică avionul înainte de a urca la bordul său şi de a decola sau în cabină, în faţa pupitrului de comandă. Alte fotografii o surprind în poziţii spectaculoase de yoga pe plaje exotice sau bând şampanie în Provence, hrănind cămilele în deşert sau bălăcindu-se în apa turcoaz, într-un loc exotic de la capătul lumii, relatează cotidianul britanic Daily Mail.



Susanna mărturiseşte însă că viaţa ei nu are atât glamour cum se vede în pozele de pe Instagram şi că job-ul ei râvnit de mulţi implică multă muncă şi stres.

, a explicat ea., a adăugat ea.