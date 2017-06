Top 15 alimente cu efect antiinflamator pe care trebuie să le mănânci

Inflamațiile nu sunt doar apanajul sistemului osos și al articulațiilor, ci întregul organism are de suferit de pe urma lor. Descoperă cele mai bune alimente cu efect antiinflamator!

Cele mai bune 15 alimente cu efect antiinflamator

1. Mangoldul (Swiss Chard)

2. Varza Bok Choi

3.

4. Sfecla

5. Broccoli

6. Afine

De obicei, în astfel de situații ajungem la doctor și acesta ne prescrie antiinflamatoare și antibiotice. Acestea pot rezolva problemele apărute, dar efectele lor adverse supun organismul nostru unui altfel de atac. Cum putem rezolva această dilemă? Simplu! Natura ne pune la dispoziție o serie de plante ale căror efecte antiinflamatoare sunt cunoscute din cele mai vechi timpuri, iar efectele adverse practic nu există. În plus, pe lângă efectul antiinflamator, aceste legume și fructe aduc un plus de minerale și vitamine esențiale pentru buna funcționare a organismului uman.Este un crucifer foarte bogat în vitaminele A și C și, de asemenea și în vitamina K, un protector natural al creierului împotriva stresului oxidativ cauzat de radicalii liberi. Este cel mai eficient mijloc de prevenției împotriva deficienței de vitamina K.Cunoscută și sub numele de „varză chinezească”, bok choi este o sursă excelentă de antioxidanți, vitamine și minerale. Studii recente au evidențiat faptul că această plantă conține peste 70 substanțe bogate în fenoli antioxidanți, printre acestea numărându-se și acidul hidroxicinamic, cel mai bun antioxidant în lupta împotriva radicalilor liberi. Este o plantă deosebit de versatilă, adaptându-se cu ușurință și la alte preparate, în afara celor din bucătăria chinezească.Este bogată în substanțe cu efect antioxidant și antiinflamator, având proprietăți în reducerea tensiunii arteriale și a nivelului colesterolului dar și în prevenirea bolilor cardiovasculare. Semințele de țelină – care se pot găsi întregi sau măcinate- sunt foarte eficiente în reducerea proceselor antiinflamatoare și în lupta împotriva infecțiilor cu bacterii. Sunt o sursă foarte bogată de potasiu dar și de antioxidanți și vitamine.Un indicator al faptului că este o plantă plină de antioxidanți este culoarea sa proeminentă. Este foarte eficientă în refacerea celulelor afectate de inflamații. Este foarte bogată în potasiu și magneziu și este un remediu foarte bun împotriva inflamațiilor și este foarte bogată în substanțe cu efect antiinflamator.Este o legumă plină de substanțe cu efecte antioxidant, vitamine, flavonoizi și carotenoizi. Împreună, aceste substanțe contribuie la reducerea nivelului stresului oxidativ din organism și contribuie la lupta împotriva inflamațiilor cronice și a riscului apariției cancerului.Aceste fructe conțin unul dintre cei mai puternici agenţi antiinflamatori cunoscuți, și anume antocianina. Acest compus care dă și culoarea fructului este un aliat prețios al organismului împotriv inflamațiilor cronice și chiar și a cancerului.