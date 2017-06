6 alimente care conțin vitamina D

Vitamina D, care este cunoscută și sub denumirea de vitamina soarelui, este vitală pentru sănătatea noastră și pentru menținerea nivelurilor energetice ridicate. Iată ce alimente care conțin vitamina D ar trebui să mănânci, pentru a îmbunătăți absorbția calciului în organism și pentru stimularea creșterii osoase! În plus, vei întări sistemul imunitar, regla tensiunea arterială și vei putea lupta împotriva depresiei.

Ce ar trebui să mănânci pentru un surplus de vitamina D adus organismului?Uleiul din ficat de cod are un conținut bogat de vitamina D. În plus, acest ulei conține și vitamina A, precum și grăsimi omega-3.Printre alți pești care au un conținut semnificativ de vitamina D, cum ar fi somonul și peștele spadă, se numără și păstrăvul. Iar pe lângă vitamina D, poți găsi și vitaminele B6 și B12, fosfor, potasiu și seleniu în păstrăv. Iar modalitățile în care poți prepara acest păstrăv te vor ajuta să nu te plictisești niciodată de acest aliment.Brânza de soia sau tofu conține, de asemenea, vitamina D. În plus, are și un aport generos de proteine și 8 aminoacizi esențiali. Pentru un prânz sănătos, poți încerca să pregătești o salată de tofu cu sparanghel.Ouăle fierte tare reprezintă o sursă importantă de energie pentru corpul tău și o sursă importantă de vitamina D. Ouăle conțin și alte vitamine și minerale, printre care se numără fierul, zincul, potasiul și vitamina D.Poți să-ți faci ouă fierte dimineața, înainte de a pleca la birou, pentru a te bucura de un început de zi plin de energie. Iar salatele cu ouă fierte pot constitui un prânz sănătos și hrănitor.O altă modalitate perfectă de a-ți începe o nouă zi poate fi cu ajutorul cerealelor integrale, deoarece conțin o cantitate importantă de vitamina D. Iar pe lângă această vitamină care poate lipsi din organismul tău, mai ales dacă nu stai foarte mult timp în lumina soarelui, cerealele integrale au și fibre, proteine și vitamina C. Înainte de a alege un anumit brand, asigură-te că citești eticheta și consulți ingredientele, pentru a te asigura că nu au și zahăr.Atunci când sunt expuse la lumina soarelui, ciupercile Portobello reprezintă o sursă importantă de vitamina D. Aceste ciuperci conțin, de asemenea, fibre, proteine, potasiu și fosfor. Poți prepara aceste delicioase ciuperci la grătar, pentru a beneficia de totalitatea substanțelor nutritive pe care le conțin.