4 smoothie-uri pentru o siluetă reconturată

Uită de sucurile de fructe cu mult zahăr și fără fibre și încearcă un smoothie care stimulează digestia și accelerează eliminarea kilogramelor în plus. Ia măsuri înainte să mergi la plajă și vei arăta incredibil în costumul de baie.

Ai încercat să reduci foarte mult caloriile, dar ai ajuns să comiți excese alimentare iar rotunjimile inestetice par imposibil de înlăturat? Nu ai de ce să te înfometezi, ci ar fi bine să folosești gustul bun în favoarea ta. Dacă alegi să incluzi un smoothie util în meniul zilnic vei vedea că nu este deloc greu să revii la silueta ideală și să poți alege din nou hainele care îți plac.



Iată ce smoothie-uri trebuie să încerci și tu pentru a slăbi fără interdicții:



1. Smoothie cu zmeură și ovăz

„Precis nu te gândeai că poți pune și ovăz la un smoothie. Poate ți se pare că se potrivește numai la un terci gustos, dar ovăzul este un ingredient consistent când prepari smoothie-uri. Va face amestecul cremos și adaugă o savoare dulce, asemănătoare cu a nucilor. O astfel de băutură va ține pofta de mâncare sub control de dimineața până la ora prânzului”, spune dr. Keri Glassman, nutriționist.

Ingrediente:

- o cană de kefir;

- o cană de zmeură proaspătă sau congelată;

- ¼ cană de fulgi de ovăz integral;

- 2 linguri de pudră de cacao neîndulcită;

- o lingură de miere (opțional).

Amestecă toate ingredientele cu blenderul și savurează presărat cu puțină scorțișoară.



2. Smoothie condimentat cu mere

„Gândește-te cum ar fi dacă plăcinta cu mere ar deveni deodată cel mai util truc pentru a slăbi. Dacă ai putea să o bei pentru sănătate și siluetă? Ei bine, un simplu smoothie poate face acest lucru. Conține toate condimentele și aromele specifice unui desert cu mere, dar are mult mai puțin zahăr și carbohidrați”, spune dr. Glassman.

Ingrediente:

- un măr, tăiat bucăți;

- ¾ cană de iaurt grecesc simplu;

- ¼ linguriță de scorțișoară măcinată;

- ¼ linguriță de cardamom;

- ¼ linguriță de nucșoară măcinată;

- ¾ cană de lapte de migdale neîndulcit;

- ½ lingură de miere;

- 4 linguri de pudră proteică, cu aromă de vanilie.

Amestecă bine ingredientele și savurează fără griji noua variantă de plăcintă cu mere la pahar.



3. Smoothie cu ananas și avocado

„Este un smoothie cremos, care satisface pofta de dulce. Avocado asigură o doză esențială de acizi grași, plus vitaminele A, E, K, B, C, plus proteine și fibre, care vor reduce pofta de mâncare și nevoia de dulciuri. Ananasul nu are numai o aromă specială, ci și un efect antiinflamator și o cantitate semnificativă de enzime digestive”, explică dr. Neda Varbanova, nutriționist.

Ingrediente:

- 5 cuburi de gheață;

- o cană de spanac crud;

- ½ avocado, curățat de coajă;

- ½ banană;

- o lingură de semințe de cânepă;

- 2 lingurițe de rădăcină de ghimbir, rasă;

- o cană de ananas, tăiat cubulețe;

- 1 ½ cană de apă de cocos;

- o linguriță de miere (opțional).

Amestecă ingredientele cu ajutorul blenderului, apoi servește cu frunze de mentă.



4. Smoothie cu mere, castraveți și avocado

„Ingredientele din acest smoothie verde funcționează sinergic pentru a da un impuls util metabolismului și a preveni apariția poftelor care îți pun silueta în pericol. Avocado îți furnizează grăsimi sănătoase, castraveții controlează pofta de mâncare și hidratează întreg organismul, kiwi conține fibre utile pentru digestie, mărul are antioxidanți, iar laptele de soia dă consistență întregului amestec”, potrivit dr. Jason Roberts, nutriționist.

Ingrediente:

- o cană de lapte de soia;

- ½ măr verde, preferabil tipul Granny Smith;

- 2 castraveți mari;

- ½ avocado;

- un kiwi, curățat de coajă.

Mixează ingredientele în blender până obții un amestec omogen și savurează pentru a slăbi mai rapid.