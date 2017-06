3 motive să mănânci cât mai des ananas

Nu numai că are un gust absolut delicios și este foarte răcoritor, dar ananasul are și o mulțime de beneficii uimitoare pentru sănătate.

Iată trei motive pentru care ar trebui să mănânci cât mai des ananas:





Este foarte bogat în vitamina C

O cană cu bucăți de ananas îți oferă în proporție de 100% cantitatea zilnică recomandată de vitamina C. Și dacă știai că această vitamină are un rol important în susținera imunității, află că face mult mai mult de atât. Vitamina C este implicată în creșterea și repararea țesuturilor din organism. De asemenea, acționează ca un antioxidant, protejând celulele împotriva îmbătrânirii premature, dar și împotriva unor afecțiuni grave precum cancerul sau boli cardiovasculare. Vitamina C ar putea avea un efect și asupra siluetei tale. Oamenii de știință au descoperit în cadrul unui studiu citat de health.com că persoanele care nu au un aport suficient de vitamina C ard cu 25% mai puține calorii în timpul antrenamentelor fizice. Iar o cantitate scăzută de vitamina C în sânge a fost asociată cu un nivel ridicat de grăsime corporală și o circumferință mai mare a taliei.





Menține sănătatea și frumusețea pielii

Ananasul mai este bogat în mangan.O cană cu bucățele de ananas proaspăt conține 75% din necesarul zillnic recomandat de mangan. Acest mineral, împreună cu vitamina C, este necesar pentru producerea colagenului, o parte importantă a pielii care previne apariția ridurilor și îi menține fermitatea. Manganul are și rol antioxidant, protejând pielea de efectele nocive ale razelor ultraviolete, ceea ce face ca ananasul să fie un aliat important pentru sănătatea ta pe timpul verii.





Ajută digestia

Deserturile pe bază de gelatină, așa cum sunt jeleurile, nu pot include ananas. Motivul este acela că ananasul conține o enzimă numită bromelaină, care dezintegrează gelatina și împiedică solidificarea acesteia. Din același motiv, sucul de ananas este folosit ca marinadă, pentru a frăgezi carnea. Iar această enzimă nu este utilă doar în bucătărie, ci și în dieta ta. Dacă incluzi ananasul în timpul meselor, bromelaină va ajuta la digerarea proteinelor, prevenind balonarea, indigestia și starea de somnolență de după masă. De asemenea, fibrele din ananas ajută la o bună funcționare a colonului, prevenind constipația.