Dieta cu pepene roşu: cum să slăbeşti rapid 5 kilograme

Pepenele conţine peste 90% apă, dar şi nutrienţi buni pentru corp. Ce presupune dieta cu pepene roşu şi ce trebuie să faci ca să scapi rapid de 5 kilograme?

Are puține calorii, dar multe vitamine

Conține mai mult de 90% apă și ajută la detoxifierea organismului

Pepenele roşu are un conţinut de peste 90% de apă, la care se adaugă nutrienţi precum betacarotenul, vitamina C, vitamina A şi potasiu. Având un conţinut atât de mare de apă şi foarte puţin zahăr, pepenele roşu este ideal pentru persoanele care doresc să scape de câteva kilograme în plus.Două felii de pepene conţin 80 calorii, 25% din necesarul de vitamina C, 20% din necesarul de vitamina A şi 25 de grame de zaharuri naturale. Vitamina A se regăseşte în pepeni sub forma betacarotenului, element important pentru protejarea vederii şi menţinerea sănătăţii mucoaselor şi tegumentelor.Pepenele roșu este printre puținele fructe cu un asemenea conținut ridicat de apă, alături de castraveți, și este benefic pentru rinichi și capacitatea organismului de a elimina toxinele.De asemenea, acest lucru îl face o gustare perfectă pentru zilele de vară când este esențial să te hidratezi corespunzător și să mărești consumul de lichide. Are un efect diuretic, lucru care este benefic pentru rinichi, deoarece favorizează eliminarea nisipului și a pietrelor care se formează.De asemenea, pepenele roșu este bogat în vitamine din complexul B, necesare pentru producerea de energie. Este o bună sursă de vitamina B6, B1, magneziu și potasiu.