Nu este deloc amuzant să simţi în permanenţă senzaţia de foame când eşti la dietă şi nici nu trebuie să te chinui. Descoperă câteva alimente care te ajută să mănânci mai puţin şi să slăbeşti!

Merele

Avocado

Leguminoase (mazăre, linte, năut)

Fulgii de ardei iute

Ouăle

Nucile

Terciul de ovăz

O dietă care presupune înfometare nu va fi niciodată eficientă pe termen lung, iar în momentul în care renunţi la ea şi mănânci normal este foarte posibil să pui la loc toate kilogramele cu greu pierdute. Însă, dacă ai grijă la alimentele pe care le consumi, la porţiile pe care ţi le pui în farfurie şi mai faci puţină mişcare, rezultatele pot să te uimească chiar şi pe tine.Ca să-ţi uşurezi procesul de slăbire, include aceste alimente în dietă, deoarece te pot ajuta să mănânci mai puţin, menţinând o senzaţie de saţietate pe o durată mai mare:Ca să nu fii tentată să mănânci o porţie imensă la masa de prânz sau la cină este recomandat să consumi un măr cu o jumătate de oră înainte de masă. Datorită conţinutului ridicat de fibre şi apă, mărul te va ajuta să nu mănânci o cantitate mare de alimente la următoarea masă principală pe care o iei.Potrivit unui studiu apărut în publicaţia Nutrition, se pare că persoanele care consumă o jumătate de avocado alături de alte alimente la masa de prânz continuă să simtă senzaţia de saţietate pe o perioadă lungă de timp, astfel că nu sunt tentate să consume dulciuri după-amiaza. Prin urmare, dacă optezi pentru o salată cu pui la maza de prânz, include şi o jumătate de avocado pentru a o face şi mai săţioasă.Pentru că au un conţinut foarte mare de proteine, fibre, antioxidanţi, fier şi vitamine din complexul B, o dietă care conţine multe leguminoase va fi mult mai săţioasă şi te împiedică să mănânci mult. Potrivit unui studiu apărut în publicaţia Obesity, persoanele care au inclus în alimentaţia lor leguminoasele susţin că se simt sătule tot timpul şi sunt mult mai puţin tentate să facă alegeri nesănătoase la gustările dintre mese.Pe lângă efectul recunoscut deja de a stimula arderea grăsimilor, se pare că mâncarea uşor picantă are capacitatea de a te face să mănânci mai puţin, controlând astfel mai uşor apetitul culinar. O cercetare care a apărut în publicaţia Appetite arată că persoanele care adaugă fulgi de ardei iute la fiecare masă nu se mai simt flămânde tot timpul şi nu sunt tentate să ronţăie alimente pentru a-şi potoli foamea.Dacă le consumi la micul dejun, ouăle ţin de foame până la prânz şi nu mai eşti tentată să alegi alimente nesănătoase. Numeroase cercetări au scos la iveală faptul că un mic dejun bogat în proteine conferă saţietate de lungă durată şi se consumă mai puţine calorii pe parcursul zilei respective.Toate nucile crude (caju, migdale, arahide, alune, alune de pădure, nuci româneşti) sunt bogate în proteine şi grăsimi sănătoase, conferind saţietate de lungă durată. De asemenea, la gustările dintre mese sunt recomandate câteva nuci crude (o lingură de unt de arahide natural) alături de câteva felii de măr, această combinaţie fiind una perfectă pentru a alunga poftele culinare nesănătoase.Potrivit unui studiu apărut în Journal of the American College of Nutrition, terciul de ovăz este foarte săţios şi este considerat una dintre cele mai bune alegeri pentru micul dejun atunci când vrei să slăbeşti. Senzaţia de saţietate pe care o conferă este de durată, datorită conţinutului bogat în proteine şi fibre. De asemenea, ovăzul conţine beta-glucan, o substanţă care reduce absorbţia carbohidraţilor în sânge, reglează digestia şi previne depunerea grăsimilor.