4 greșeli de dietă la ora cinei. Evită-le!

Ai mâncat sănătos toată ziua și vrei o recompensă seara? Află ce greșeli de dietă trebuie să eviți când iei cina.

Ai avut o zi lungă și vrei o cină delicioasă pentru a te relaxa? Din păcate, tocmai atunci când ești obosit poți face greșeli de dietă pe care le vei regreta ulterior. Încălcarea regulilor pentru o alimentație sănătoasă la ora cinei poate avea consecințe dramatice asupra dietei, dar și asupra odihnei pentru că îți va fi mult mai greu să adormi profund după o masă copioasă. În loc să adaugi sute de calorii suplimentare, mai bine economisește-le inteligent pentru a-ți remodela rapid corpul.



Iată care sunt principalele greșeli de dietă pe care trebuie să le eviți la cină:



1. Adaugi prea multe grăsimi și calorii alimentelor sănătoase

Pregătești legume fierte la aburi pentru ca după aceea să adaugi smântână sau sosuri pe bază de brânză? Ei bine, efortul de a le prepara va fi irosit în mare parte deoarece caloriile adăugate depășesc necesarul pentru o cină sănătoasă. Untul, sosurile grase, margarina, uleiurile rafinate sau maioneza nu fac decât să-ți saboteze eforturile de a slăbi, iar efectele negative asupra siluetei nu vor întârzia să apară. Evită sosurile sau dressingurile cremoase. Consumă legumele simple sau combină-le cu o lingură de ulei de măsline extravirgin și puțin suc de lămâie. Dacă nu te atrage gustul clasic al legumelor poți folosi ierburile aromatice sau condimentele pentru a obține o aromă specială. Ghimbirul, nucșoara, busuiocul, salvia, măghiranul, șofranul sau oregano se numără printe variantele pe care le ai la dispoziție.



2. Mănânci absolut tot din farfurie

În copilărie ți se spunea des că trebuie să mănânci tot ca să crești mare? La vârsta adultă nu mai este nevoie să respecți această regulă, ci este indicat să te oprești din mâncat atunci când te simți sătul. Fii mai atent la felul în care te simți în loc să te gândești că trebuie să golești farfuria. Ai nevoie de aproximativ 20 de minute pentru a te simți sătul, așa că mestecă bine și savurează aromele. Nu te grăbi pentru că ai putea avea probleme cu balonarea, gazele, durerile abdominale sau constipația.Nici nu trebuie să te simți prost dacă lași mâncare în farfurie. O poți lua la pachet pentru a o savura a doua zi.

Înainte de a opta pentru a doua porție de mâncare bea un pahar cu apă. De multe ori poți confunda setea cu foamea. De asemenea, lasă furculița jos în timp ce mesteci.



3. Nu consumi un aperitiv dietetic

Credeai că trebuie să renunți complet la aperitive pentru a te menține în formă? În niciun caz. Trebuie doar să le alegi inteligent. Dacă îți vei începe cina cu o salată sau cu un bol mic de supă de legume, cu siguranță vei consuma mai puține calorii, iar desertul nu va fi la fel de tentant. Nutriționiștii îți recomandă să apelezi la atfel de aperitive mai ales dacă nu ai mâncat nimic de 4 sau 5 ore pentru a preveni tentația de a consuma porții suplimentare de mâncare. Aperitivele pe bază de fibre nu-ți compromit silueta și îți dau un plus de energie. Amestecă rapid legumele proaspete cu puțin ulei de măsline și suc de lămâie sau alege o supă caldă de legume, ideală pentru serile reci de toamnă.Pentru a economisi timp poți păstra supa de legume în recipiente pentru cuptorul cu microunde pentru a putea să o savurezi în momentul în care simți că ți-e foame.



4. Eviți grăsimile sănătoase

Credeai că grăsimile sunt dușmanul tău la dietă? Este vorba doar despre cele saturate. Grăsimile sănătoase, cum sunt acizii grași de tip Omega-3, dau consistență meselor și te ajută să ții apetitul sub control. Încearcă să incluzi grăsimi benefice la cină pentru a preveni gustările de la ore târzii care favorizează centimetrii în plus. Poți alege 30g de migdale crude, nuci caju, fistic, semințe de floarea soarelui, de in, de dovleac sau de chia, precum și somon, macrou, ton sau hering. În materie de uleiuri cel de rapiță, cel de alune sau de măsline conțin grăsimi mononesaturate, iar uleiul de floarea soarelui, cel de soia și cel de porumb au un conținut ridicat de grăsimi polinesaturate, reducând nivelul de colesterol și trigliceridele.