Bărbatul care crește singur trei copii adoptați pentru ca ei să nu ajungă într-un centru de plasament

Barry Farmer n-a avut o copilărie ușoară. Dar această etapă din viața lui l-a făcut ceea ce e acum: tatăl a trei copii adoptați pe care îi crește singur.

Primul pas spre adopții

Trecut prin greutăți de la vârstă fragedă, Barry Farmer și-a propus ca atunci când va fi pe picioarele lui să aibă grijă de niște copii amărâți. Și să devină ceea ce lui i-a lipsit cel mai mult: un tată. Și un tată bun.Când era un puști, Barry și cele trei surori ale sale au intrat într-un program de ocrotire, în care cunoștințele și prietenii au grijă de copii., a povestit el pentru CBS News



Famer a fost crescut mai întâi de unchiul lui, apoi a fost preluat de un centru de plasament. Când a împlinit patru ani, s-a întâmplat ceva care i-a schimbat viața: s-a mutat la bunica lui. La început, i-a fost greu. "A fost dificil să-mi las sora și unchiul, pe care îl știam de ceva vreme, pentru bunica mea, pe care abia o văzusem", a spus el. Dar nu știa atunci că soarta lui se schimbase în bine - crescând într-un cartier sigur, cu prieteni și o școală de nivel bun, Farmer se bucura de ceea ce îi lipsise până atunci, stabilitatea.



"După ce mi-am pierdut părinții, faptul că bunica mea m-a crescut m-a inspirat să devin și eu un părinte adoptiv", a spus bărbatul. La 20 de ani, el s-a informat despre cum poți adopta un copil. Iar la un an după îndeplinirea formelor legale, a aplicat pentru prima oară în programul de adopții.

Nu i-a fost, însă, ușor - angajații din sistemul de servicii sociale erau rezervați în privința lui pentru că era singur și foarte tânăr. În cele din urmă a primit în plasament un băiat, în vârstă de 16 ani. Acesta s-a mutat în casa lui din Richmond, Virginia. "Era mai mult un frate decât un fiu vitreg", a povestit Farmer. Dar l-a lăsat pe puști să-i zică "tată" pentru că "el avea nevoie de un tată". Iar Farmer a încercat să fie un tată bun.

Primul fiu adoptat



La o lună după ce băiatul a ieșit din plasament, Farmer a primit un alt caz: "Nu știam că e alb, nu mi-a zis nimeni de la agenție. Am fost foarte surprins că era alb, nu mai lucrasem cu copii albi", a mărturisit el. I-a fost greu, pentru că se aștepta să se lovească de niște diferențe culturale între el și copil, dar n-a dat înapoi. "N-am vrut să-l resping. Am crezut că o să se întoarcă acasă la el, credeam că e ceva temporar", a spus Farmer despre Jaxon, care avea atunci opt ani.

Însă când băiatul a plecat, urmând să fie dat în plasament la o familie care să-l adopte, acesta nu s-a simțit bine în căminul în care fusese repartizat.

Farmer avea doar 22 de ani atunci și credea că angajații de la adopții se vor lega de asta, dar s-a înșelat: a primit copilul. Totul mergea strună, iar Jaxon părea că are tot ce-și dorește în casa lui Farmer. Dar tot îi lipsea ceva. "M-a întrebat: <<Pot să am un frate?>>. I-am zis: <<Ok, lasă-mă să mă gândesc la asta>>", a povestit bărbatul.

Unde-s doi, mai încape unul



De unde nu se gândea că va adopta un copil, darămite doi, acum avea în față o nouă provocare. Când cineva i-a arătat un site cu copiii care aveau nevoie de adopție, a știut că nu mai trebuie să dea înapoi. Așa l-a găsit pe Xavier, care avea opt ani când s-a mutat cu el și Jaxon. Mai târziu, când Xavi avea 11 ani, Farmer l-a adoptat și pe el.



Și pe principiul - unde-s doi, mănâncă și al treilea, Farmer a mai luat un copil, Jeremiah, pe care cei doi băieți l-au primit cu brațele deschise. Apoi l-a adoptat și pe el, când acesta avea cinci ani.

"Nu plănuisem așa ceva. Adopția e atât de impredictibilă, încât nu știi la ce să te aștepți când semnezi. Nu mă așteptam la asta, dar am acceptat", a spus bărbatul.

A devenit tatăl care lui i-a lipsit



El speră că astfel îi va inspira și pe alții să ia în considerare adopția, chiar dacă nu-i ușor.

, a explicat Farmer.Bărbatul, acum în vârstă de 32 de ani, recunoaște că, fiind de culoare, i-a fost mai dificil să înfieze trei copii albi, dar s-a ambiționat să meargă înainte și să le arate fiilor săi cât de important este să înțeleagă și să accepte diversitatea.Pentru Farmer, să fie tată adoptiv reprezintă un omagiu adus bunicii care l-a crescut. Și se simte împlinit că a devenit acel tată care lui i-a lipsit când era copil., a spus el cu mândrie.Acest text face parte din campania de susținere a #WorldChildrensDay. În fiecare an, pe 20 noiembrie pentru a marca adoptarea Convenției cu privire la drepturile copilului, UNICEF celebrează Ziua Internațională a Drepturilor Copilului la nivel global.