Cum să porți puloverele în această iarnă. 20 de ținute interesante

Este momentul să scoți la lumină toate acele pulovere pe care le-ai ascuns în partea din spate a dulapului la începutul primăverii. Chiar dacă am scăpat ușor toamna aceasta și am avut parte de zile însorite și frumoase, iarna tot se va instala la un moment dat și este bine să fii pregătită. Puloverele sunt piesele de bază în ținutele pentru sezonul rece, dar contează foarte mult și cum le poți. Te provocăm să renunți pentru o vreme la combinația clasică de jeanși și pulover și să alegi modalități interesante și originale de a purta puloverul. Iată câteva ținute pe care să le încerci sezonul acesta:

Nimic nu se compară cu un pulover supradimensionat foarte confortabil asociat cu o pereche de jeanși și cizme peste genunchi. Este un look foarte simplu de obținut, iar spre deosebire de ținutele tale clasice cu pulover și pantaloni, acest outfit aduce un plus de originalitate prin modul în care abordează proporțiile. În plus, poți purta tricoul tău preferat sub pulover, astfel încât să obții o ținută stratificată și să poți renunța la pulover în interior, dacă îți este prea cald.