Creatorul de modă Răzvan Ciobanu a murit într-un accident auto

Creatorul de modă Răzvan Ciobanu a murit luni dimineaţa, într-un accident rutier petrecut în judeţul Constanţa, după ce maşina pe care o conducea a lovit mai mulţi copaci.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, luni dimineaţa a avut loc un grav accident rutier la ieşirea din localitatea Săcele spre Năvodari, pe DJ 226, judeţul Constanţa.



Trupul creatorului de modă Răzvan Ciobanu a fost găsit lângă maşina pe care o conducea, fiind proiectat, din cauza vitezei, în afara autoturismului. Acesta a fost găsit de un localnic, luni dimineaţa, în jurul orei 7.





Poliţiştii din Constanţa au primit un apel la 112 în jurul orei 7.15, de la un localnic, care trecea prin zonă şi care a spus că un bărbat este mort lângă o maşină cu care s-ar fi produs un accident. Din cauza vitezei cu care rula, acesta a fost proiectat în afara vehiculului în urma impactului. Cel mai probabil, Răzvan Ciobanu nu purta centură de siguranţă. El se afla singur în autoturism.



"Cu exactitate se va şti ora decesului după autopsie. La această oră nu ştim la ce oră s-a produs accidentul", a spus Andreea Muntean, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Constanţa, citată de Mediafax.

Primele cercetări arată că maşina condusă de creatorul de modă a mers pe drumul de pământ aproximativ un kilometru, din drumul judeţean, înainte să se oprească. "A condus pe DJ 226, dinspre Năvodari către Săcele şi ajungând la intrarea în localitatea Săcele, din cauza neatenţiei în conducere, a pierdut controlul asupra autoturismului şi a părăsit partea carosabilă către dreapta, unde a rulat aproximativ 850 metri, după care a intrat în coliziune cu mai mulţi copaci", a mai spus reprezentantul Poliţiei Constanţa.





Poliţiştii sunt la faţa locului şi fac verificări pentru a stabili toate circumstanţele în care s-a produs evenimentul rutier.



Trupul creatorului de modă va fi dus la Medicină Legală pentru stabilirea cauzelor exacte ale decesului.



Poliţiştii continuă verificările pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc accidentul.





În vârstă de 43 de ani, creatorul de modă Răzvan Ciobanu a fost un personaj controversat, celebru atât pentru colecţiile sale, cât şi pentru viaţa personală. A debutat în modă la vârsta de 19 ani, iar, în 2007, participa alături de creatoarea de modă Irina Schrotter la expoziţia internaţională de design vestimentar The Train de la New York, SUA. Însă, în 2010, a intrat în faliment, iar apoi, o perioadă, a absentat din viaţa publică, fiind plecat din ţară. În străinătate a colaborat cu mai multe branduri de modă, precum Armand Basi, Westwood şi Zara.



Tot în 2010, creatorul de modă Răzvan Ciobanu a intrat în vizorul procurorilor după ce ar fi cumpărat mai multe doze de cocaină de la dealeri, el fiind monitorizat de poliţişti sub acoperire care urmăreau o reţea de traficanţi de droguri în cluburile din Capitală şi în hoteluri de lux.



În ultimii ani, Răzvan Ciobanu a fost unul dintre juraţii concursului "Bravo, ai stil!" difuzat de Kanal D.



Anul trecut, Răzvan Ciobanu a fost audiat de DIICOT Ploieşti, fiind suspectat că ar deţine droguri de risc pentru consum propriu. Dosarul viza mai multe persoane ar fi comercializat droguri de risc şi de mare risc în zone bune ale Capitalei.



Răzvan Ciobanu şi-a făcut publică orientarea homosexuală, dar a declarat că nu vrea să vorbească despre acest subiect, notează Mediafax.





