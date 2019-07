Retargeting.biz adoptă noi sisteme de pricing și pregătește lansarea în România a campaniilor Google Shopping Ads și Youtube Ads

În această lună, start-up-ul românesc Retargeting.biz lansează noile sisteme de pricing, pe bază de abonament lunar, ce vin în beneficiul clienților cu mai multă flexibilitate și transparență în gestionarea costurilor de marketing online și implicit a conversiilor obținute prin platforma de marketing online automatizat.

Noul sistem de plată Retargeting.biz, pe bază de sumă fixă lunară, intră în vigoare din luna iulie 2019. Acest abonament lunar se calculează în funcție de traficul lunar al unui magazin online, la care se adaugă bugetele pe care echipa magazinului online dorește să le investească în Facebook și Google.“Avantajul noii modalități de plată îl reprezintă faptul că, în acest fel, fiecare e-shop își poate stabili mult mai ușor eforturile de marketing lunare și are si o viziune mult mai clară a costurilor versus vânzările obținute”, spune Rareș Bănescu CEO și Fondator al SAAS-ului Retargeting.biz.Din 2012 și până în prezent, Retargeting.biz a evoluat de la an la an, a creat tehnologii noi și a lansat trenduri inovatoare pe piața de e-Commerce atât pe plan local, cât și european, devenind o companie care automatizează munca unei agenții tradiționale de marketing.“Ideea din spatele Retargeting a fost întotdeauna de a ușura eforturile de marketing, de a automatiza cât mai multe dintre sarcinile unui departament de marketing și de a elimina eroarea umană. Pentru magazinele online care folosesc soft-ul nostru, orice tip de campanie, fie că este vorba de reclame pe Facebook și Google, de e-mail-uri, pop-up-uri, notificări push și SMS, fiecare campanie se poate seta din câteva click-uri. De asemenea, se activează automat în funcție de comportamentul fiecărui utilizator în parte si se personalizează cu produsele de interes ale fiecărui potențial cumpărător.Clienții Retargeting câștigă astfel timp pe care îl pot aloca altor fel de îndatoriri care să-i ajute să-și dezvolte și mai mult afacerea”, povestește Rareș Bănescu.Ca urmare a complexității serviciilor de care pot beneficia magazinele online: campanii pe Facebook, Instagram, Google, e-mail, pop-up, push notification și SMS, Retargeting.biz se transformă într-o platformă de automatizare creativă foarte ușor de navigat de către utilizatori și user-friendly.Mai mult decât atât, compania pregătește lansarea în România a unor noi tipuri de campanii: Google Shopping Ads și Youtube Ads, oferind magazinelor online românești oportunitatea de a se alinia la trendurile internaționale în ceea ce privește marketingul online atutomatizat și creativ.“Retargeting este deja o platformă destul de complexă care oferă magazinelor online posibilitatea de a lansa rapid și simplu campanii de marketing pe toate canalele: Facebook, Instagram, Google, e-mail, pop-up, push notification si SMS. Dar nu își dorește să se oprească aici! Chiar în momentul acesta dezvoltăm campanii de Google Shopping Ads, care nu există încă în România, cât si Youtube Ads. Numai partea de Youtube Ads presupune crearea automată de video-uri pentru produsele fiecărui magazin online, deci pe lângă ușurarea și automatizarea campaniilor, vom oferi ceva cu totul inedit, nemaiîntâlnit”, dezvăluie Rareș Bănescu CEO și Fondator Retargeting.biz.