Paysera - platforma fintech cu 0 comisioane la transferurile EURO este acum în România

Cont bancar gratuit în peste 30 de valute și transfer de bani cu comisioane mai mici către orice țară din lume sunt principalele servicii de care companiile și persoanele fizice din România vor beneficia, mulțumită platformei Paysera.

Una dintre platformele de plată cu cea mai rapidă creștere este acum disponibilă şi românilor. Lansarea oficială a Paysera a avut loc pe 16 iulie 2019, în București."În prezent, piața de plăți internaționale din România se caracterizează prin comisioane ridicate pentru transferuri în diferite valute. În plus, pentru o companie locală care operează pe orice piață externă este foarte greu și costisitor să deschidă un cont în străinătate. Acesta este motivul principal pentru care lansăm serviciile Paysera în România. Vrem ca societățile și persoanele fizice să aibă posibilitatea de a efectua transferuri de bani având comisioane cât mai reduse, de a avea cea mai bună rată de schimb valutar și un cont multi-valută în țara în care au nevoie pentru a lucra cu partenerii lor străini, cu ușurință. Şi în plus, clienții români să beneficieze de suport în limba română", spune Daniel Turbatu, Country Manager pentru Paysera în România.Prin intermediul platformei de plată online Paysera, companiile și persoanele fizice vor avea unul dintre cele mai bune cursuri de schimb valutar de pe piață pentru o gamă largă de valute și pot efectua transferuri internaționale, cum ar fi transferurile în euro în cadrul SEE, pentru doar 0,15 EUR companiile, iar persoanele fizice - gratuit.Pentru prima dată în România, persoanele fizice și companiile vor putea deschide contul în valută străină online, fără să viziteze o sucursală de bancă, fără să completeze documente sau să plătească orice taxă pentru deschiderea și administrarea contului.Cu ajutorul internetului și serviciilor bancare mobile, utilizatorii nu numai că vor putea să efectueze transferuri mai rapide, ci și să-și gestioneze mai ușor operațiunile zilnice.Despre PayseraPaysera deține o licență de instituție emitentă de monedă electronică de către Banca Lituaniei și utilizează cele mai avansate tehnologii din sectorul financiar. Compania oferă o gamă largă de soluții de plată, inclusiv un cont în mai multe valute, schimb valutar online, transferuri locale și internaționale, gateway de plată, card de plată, sistem de ticketing online, plăți offline cu coduri QR, portofel mobil, plăți multiple și altele.Pe lângă viteza, confortul și prețurile competitive, Paysera păstrează siguranța banilor clienților în conformitate cu legislația instituţiilor e-money.Paysera operează în 184 de țări din întreaga lume, are reprezentanți locali în 6 țări europene și o rețea de 50 de bănci partenere. Numai în 2018, aproape 400.000 de clienți au efectuat peste 1,9 milioane de transferuri prin intermediul platformei Paysera, pentru aproape 3,9 miliarde de euro.Mai multe informații despre companie și serviciile sale pot fi găsite pe www.paysera.ro