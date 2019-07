Maria Nila prezinta kitul perfect pentru un styling indraznet pentru festivalurile din aceasta vara!

Sezonul festivalurilor este aici si indiferent de festivalul la care optezi sa mergi, stim ca pregatirea tinutelor si a coafurii pentru petrecerile de zi sau concertele de noapte, iti ocupa mult timp.

Maria Nila iti prezinta kitul perfect cu produse de ingrijire si styling al parului pentru un look perfect de festival. Parul tau va fi ingrijit, hidratat, cu un efect radiant dar poti opta si pentru o nuantare care nu e permanenta.





Foloseste acest kit pentru a ingriji si hidrata parul, pentru un efect radiant. Produsele Maria Nila sunt 100% vegane, sunt netestate pe animale, nu contin sulf sau parabeni si sunt produse in Suedia.





Poti adauga putina culoare parului tau cu linia de produse COLOUR REFRESH, compusa din masti de par non permanente, extrem de hranitoare, pigmentate, care pot fi utilizate fie pentru a intensifica, fie pentru a schimba culoarea actuala. Mastile hranitoare contin pigmenti temporari care dureaza pana la 10 spalari. Culoarea nu este permanenta si in plus parul tau va fi extrem de hidratat. Gama de produse contine 15 culori care pot fi folosite individual sau combinate. Alege culori precum Sand, Bright Red, Lavender sau Bright Cooper pentru perioada festivalurilor.





Nu uita sa adaugi in bagaj samponul si balsamul din gama True Soft care hranesc si intaresc structura firului de par. Gama este potrivita pentru orice tip de par si poti lua cu tine variantele de travel de 100 ml.





Pentru texturi si un styling de efect ia cu tine Maria Nila Ocean Spray, un produs ideal pentru a crea texturi naturale sau pentru a pregati parul pentru un styling reusit si rezistent.Acest spray de textura va conferi volum buclelor cat si rezistenta pentru un aspect impecabil a coafurii pentru mai mult timp.





Este o idee buna sa ai in kittul tau de festival si un sampon uscat care te va salva in multe situatii. Alege Maria Nila Dry Shampoo care curate si elimina impuritatile din par adaugand extra volum.





Maria Nila ofera o gama larga de produse de ingrijire a parului si protectie a culorii acestuia destinate hairstylistilor din intreaga lume. Produsele Maria Nila sunt 100% vegane, produse in Suedia, sunt netestate pe animale, nu contin sulf sau parabeni, garantand cea mai inalta calitate atat a ingredientelor cat si a ambalajelor.





Produsele Maria Nila sunt certificare de Leaping Bunny, Peta si Vegan Society.De asemenea, toate ambalajele de la Maria Nila sunt compensate climatic prin Plan Vivo si prin furnizarea de produse profesionale de inalta calitate, Maria Nila face un pas ia inspre spre o lume mai durabila si mai prietenoasa.





Produsele pentru ingrijirea parului Maria Nila sunt disponibile exclusiv in Romania la profihairshop si online pe profihairshop.ro si www.marianila.com