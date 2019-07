Ce zici daca parul tau vopsit ar avea cu 20% mai mult pigment de culoare, fara ca sanatatea lui sa fie compromisa?

Nu sunt vorbe in vant, ci efectul Vopselei Demi-Permanenta Extra-Coverage de la Londa Professional. Aceasta ofera acoperire de pana la 70% si se adreseaza femeilor active, energice, care isi doresc un produs delicat cu parul lor, care sa nu-l deterioreze. Formula este foarte blanda si ofera o experienta placuta de colorare, deoarece nu are miros de amoniac. Este ideala pentru persoanele cu o cantitate semnificativa de par alb.Analizand structura si culoarea fiecarui fir de par de la radacina la varfuri, tehnologia hybrid de alcalinizare permite Microsferelor Vitaflection sa patrunda mai adanc in cuticula si sa realizeze o deschidere pana la o treapta, pentru o culoare mai intensa, mai echilibrata.Formula Extra Rich Creme este inspirata de ceara de albine, care functioneaza ca o bariera protectoare si de keratina, componentul cheie al firului de par. Impreuna cu alti agenti de ingrijire, acestea ofera hidratare optima si permite cu pana la 57% mai multa stralucire, comparativ cu parul netratat.Bucura-te de mai multa culoare pentru parul tau cu Vopseaua Demi-Permanenta Extra-Coverage de la Londa Professional.